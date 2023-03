FOTO de Rosalía y Rauw Alejandro el día que se comprometieron en Puerto Rico

La noticia del compromiso entre los tórtolos Rauw Alejandro y Rosalía sigue dándole la vuelta al mundo. Sin embargo, muchos quedaron confundidos cuando vieron el final del videoclip “Beso”, que pertenece a su nuevo EP “RR“. No se sabía si eso acababa de pasar o si era de hace tiempo. Por supuesto, los fans de los artistas se pusieron buzos y dieron con la foto del día en que ocurrió el “enlace”.

Con una foto que se ha viralizado en Instagram, se ha dado a conocer que Rosalía y Rauw Alejandro se comprometieron a finales del 2021. Específicamente el 31 de Diciembre por lo que se puede tomar como fecha también el 1ro de enero del 2022. Lo cierto es que el boricua le entregó a La Motomami el anillo en Puerto Rico, después de un viaje que hicieran para allá a pasarla con la familia del reggaetonero. View this post on Instagram A post shared by ROSALÍA (@rosaliacrave)

En la foto de Instagram aparece Rauw, una señora que se cree es la mamá del mismo y Rosalía, quien además andaba vistiendo unas medias de malla y una camisa blanca de botones. No se aprecia si la española ya tenía el anillo puesto, pero sí asegura una de las cuentas más fervientes de fans de la misma que esto sucedió este día en Puerto Rico.

Ya para junio del 2022 y antes de comenzar el Motomami World Tour, Rosalía, se dejó ver con el anillo y de inmediato levantó la sospecha de periodistas y fanáticos. Hoy podemos confirmar que efectivamente y cómo habíamos reseñado en su momento, sí era un anillo de compromiso y es el mismo que el mundo vio ayer en el lanzamiento de la primera canción de Rosalía y Rauw Alejandro: “Beso”. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) Deslizar a la derecha.

Amén de este éxito, el cual estrenó videoclip también, donde los cantante muestran partes íntimas de su convivencia como pareja en estos 3 años que han tenido de novios y que han sido grabadas en la estricta intimidad por ellos mismos, también hay dos canciones más. View this post on Instagram A post shared by ROSALÍA (@rosaliacrave)

Una es “Vampiros”, de la cual ya se pudieron ver imágenes de ambos con colmillos, chalecos de flecos y muchos azul. Color que ha venido usando el intérprete de “Punto 40 Año 2077” y “2/Catorce” sobre todo desde que lanzó su disco “Saturno”.

La otra canción en conjunto se llama “Promesa” y es un bolero. Ya las lanzaron en Youtube y ya lo habían explicado en una entrevista exclusiva a Ibai Llanos en la que decían por qué escogieron ese género. “En la casa siempre escuchamos boleros. Cuando estoy cocinando y así… Es una sorpresa”, aseguró Rosalía. Ahora habrá que esperar a ver los videoclips de estos temas.

Sigue leyendo:

· Rosalía y Rauw Alejandro se subieron sus camisas para mostrar los tatuajes que tienen por amor

· Rauw Alejandro dijo sobre Rosalía: “Es un poco intensa. Es Difícil”, a Ibai Llanos

· En látex, Rosalía lanza Bizcochito Remix por Amazon Music

· Rauw Alejandro sorprende a Rosalía y le da tremendo beso en pleno concierto, en Inglewood

· Rosalía impacta con peculiares botas en su cumpleaños 30 junto a Rauw Alejandro por Nueva York