Rosalía y Rauw Alejandro estrenaron su canción “Beso”

La pareja del momento del género urbano, Rauw Alejandro y Rosalía, ya sacaron su tema nuevo “Beso”. Es uno de los tres que lanzarán tal como le explicaron en una entrevista al youtuber Ibai Llanos en la que hablaron de cómo fue ese proceso de entrar a un estudio de grabación: “Le hemos puesto amor, le hemos puesto cariño”.

“Son tres por los tres años que tenemos juntos… una es del pasado, otra del presente y otra del futuro”, dijo Rosalía sobre las canciones que lanzarán juntos. También dijo que cuando sus fans escucharan “Beso” sabrían en qué momento de la relación de ellos ubicarla.

Justo en esa entrevista con Ibai LLanos, Rosalía abrió su corazón y habló momento en que sintió que Rauw Alejandro podía ser una opción para abrirle el paso al amor: “Fue conocerte y me cambió un poco la situación… A ver, lo digo porque los hombres que yo he tenido a mi alrededor, yo siento que han sido muy emotionally unavailable. Tú fuiste como la primera vez que yo no sentí eso. Sentía que tú no tenías miedo de querer y ser querido”.

En un punto de la entrevista, Rauw también hace fuertes confesiones de Rosalía siempre enmarcado en el amor que los caracteriza: “Es un poco intensa… Es difícil. Para mí no es complicado porque la conozco. Es más fluido todo es más fácil. Yo sé cómo comunicarme con ella”. Pero eso es algo que ya han dicho mucho. No es un secreto las exigencias de la cantante española a nivel musical. En algún punto dijo en la alfombra del Grammy hace unos años: “Que va. A mí nadie me dice nada”

Por ahora, Rauw Alejandro sigue en su Saturno World Tour y Rosalía en trabajo de estudio. Además la española es imagen de varias marcas por los que su agenda está ocupada en eso. Las últimas importantes fueron Skims de Kim Kardashian y Coca Cola que sacó una soda signature a nombre de La Moromami.

