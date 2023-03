Rosalía se luce en traje de baño azul y publica fotografías de su viaje a Paraguay

Con motivo de su más reciente gira Rosalía publica en Instagram diariamente fotos que la muestran en los países que visita; ahora se encuentra en Paraguay, y desde ahí compartió una selfie en la que luce su figura en un ajustado traje de baño azul, pero además posó en la piscina con su hermana Pili, también conocida como Daikiry.

Desliza para ver todas las fotos

La cantante tiene todo listo para el lanzamiento de su EP de tres canciones que interpreta a dueto con su novio Rauw Alejandro, pero a través de sus redes sociales -en una fotografía que los muestra a ambos- ella informó de una fiesta en la que sus fans podrán escuchar un día antes esa producción musical; todo será en su cuenta de Instagram, a través de un en vivo. View this post on Instagram A post shared by 🌹LÍA (@adorablerosalia)

El primer sencillo a promocionar en el EP es “Beso”, y Rosalía también publicó un avance del videoclip que ha tenido mucho éxito entre sus seguidores, ya que hasta el momento ha superado los dos millones de likes en Instagram. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

