Rauw Alejandro dijo sobre Rosalía: “Es un poco intensa. Es Difícil”, a Ibai Llanos

La pareja del momento Rosalía y Rauw Alejandro ofrecieron una muy divertida y amena entrevista al youtuber e integrante de la King’s League de Gerard Piqué, Ibai Llanos. Ahí el puertorriqueño admitió que la española es intensa y difícil a la hora de trabajar en estudio. Esta sería la primera entrevista que dan juntos desde que comenzaron su romance.

Mientras daban la noticia que no es sólo una sino tres canciones las que sacarán juntos comenzando por “Beso” que se estrena en unas horas, Rauw Alejandro le describió a Ibai Llanos cómo es entrar a estudio con Rosalía: “¿Que se dice primero, lo bueno..?… Es un poco intensa… Es difícil. Para mí no es complicado porque la conozco. Es más fluido todo es más fácil. Yo sé cómo comunicarme con ella. Sé cómo decirle todo, cuándo, dónde….”, refiriéndose a Rosalía.

Además aseguró que a veces le dice al equipo de trabajo: “Chicos todos vamos a decir que esto es lo que nos gusta”. A lo que Rosalía responde de inmediato: “Mira que tengo que haber venido aquí con Ibai para enterarme de las cosas”. De las canciones nuevas dicen que una habla del pasado, otra del presente y otra del futuro. Y que una de ellas es un bolero y que las otras dos pudieran a llegar a sonar en discotecas.

Rauw y Rosalía se mostraron más enamorados que nunca. Dicen que son tres canciones por los tres años que tienen juntos. Él afirma que es el tiempo justo para saber si es la persona correcta o no. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Ibaí les preguntó si se van a casar y ella dice que es su abuela la que siempre les pregunta lo mismo mientras mira fijamente a Rauw. Ambos mostraron tener una química increíble. El intérprete de “Lokera”, “Te Felicito” y “Party” dice que admira mucho a La Motomami: “El ser exigente así como es ella… Tiene como 40 Grammys… Los grammys están en casa de su mamá… No tenemos premios en casa”.

Es la primera entrevista de Rauw y Rosalía juntos

Cuando Ibaí Llanos le pregunta a Rosalía en realidad cuántos Latin Grammys tiene dice: “No sé cuántos 12, 13”. A lo que Rauw agrega: “Dame un break el próximo año”. Pero retoman de inmediato el tema del proceso de trabajar juntos haciendo música: Ella es una gran productora… Siempre gana ella” A lo que Rosalía agrega: “Yo soy más peleona, más pesada”.

Pero no olvida cómo se enamoró del que Ibai Llanos catalogó como el “Bad Boy”: “Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió un poco la situación… A ver, lo digo porque los hombres que yo he tenido a mi alrededor, yo siento que han sido muy emotionally unavailable. Tú fuiste como la primera vez que yo no sentí eso. Sentía que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía qué profunda me he puesto. Tú me sorprendiste. Yo tardé en bajar la guardia”, dijo la española.

De Puerto Rico, la intéprete de “Saoko”, “Chicken Teriyaki” y Despechá” dice que le gustó mucho y que quiere volver. También agregó cuál es la frase que más le gusta de los boricuas: “Acho cabr** qué duro”. Por su parte, Rauw hasta mencionó una otra que otra palabra en catalán. No cabe duda que este par está más enamorados que nunca. View this post on Instagram A post shared by RAULEETO 🇵🇷 (@rauwalejandro)

