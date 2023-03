Rauw Alejandro sufrió accidente en pleno concierto y terminó en el hospital

Aunque nadie se enteró, tremendo susto vivió, casi en soledad, Rauw Alejandro cuando en pleno concierto en Atlanta, sufrió un accidente mientras estaba bailando, y terminó pasando la noche en el hospital.

Placas, fuertes calmantes y la tarea de los médicos para regresarle el hombro a su lugar fue lo que le tocó a Rauw después de bailar y cantar antes miles de personas en Atlanta, en un concierto Sold Out, como toda su gira, Saturno World Tour.

Todos sabemos el gran dominio que tiene con sus movimientos, bailarín de profesión, a la que se dedicó después de que un accidente lo dejó fuera de su primera pasión: el fútbol, el novio de Rosalía, suele estar acostumbrado a la lesiones.

Rauw Alejandro debió ser hospitalizado después de sufrir accidente en uno de sus conciertos. Foto: Rauw Alejandro

Pero este pasado lunes una vuelta por el aire le jugó una mala pasada al caer en mala posición entre sus bailarines. Sin embargo, Rauw se aguantó el dolor y siguió hasta el final con su concierto. Eran demasiados los fans que cantaban y saltaban con él para cancelar el espectáculo.

Sin embargo, ya más tarde, el cantante debió ser llevado al hospital más cercano en donde pasó la noche, debió atenderse el hombro y tomar medicamentos para los fuertes dolores, él mismo lo contó en donde video que compartió en su Instastory.

Pero no todo fue tragedia, pues los que estaban en emergencias como él, no imaginaron que el accidente terminaría en un party. Acompañado en el cuarto por su manager y amigo, Eric Duars, pusieron música a todo volumen y Rauw cantó y ¡bailó!… Eso sí, tuvo cuidado de no mover el hombro lastimado.

