Conciertos para este 2023: Taylor Swift, Rauw Alejandro y Grupo Firme entre ellos

Arranca un nuevo año y con él un sinfín de famosos cantantes y agrupaciones musicales que le darán la vuelta al mundo con su arte en este año 2023. Entre los más esperados están Taylor Swift, Rauw Alejandro, Grupo Firme y Anuel AA.

El 2022 fue sin duda alguna uno de los más activos en la industria del entretenimiento y la música, sobre todo para el ámbito latino. Bad Bunny, Daddy Yankee y Karol G se posicionaron con los tours más rentables generando sus buenos millones de dólares. Así que este 2023 deberá estar a la altura del pasado.

La buena noticia es que sí se perfila también como un año para poder disfrutar de cerquita a tantos artistas que están en lo top de las carteleras musicales y las plataformas digitales como iTunes, Spotify y Youtube. Taylor Swift, Anuel AA y Grupo Firme entre los más esperados. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Después que el “El Conejo Malo” recorrió distintas partes del mundo con su World’s Hottest Tour, su disco “Un Verano Sin Ti” hizo vibrar al mundo y puso a temblar a artistas de la talla Kanye West. Sin embargo, Bad Bunny ya admitió que el 2023 hará otras cosas y no serán precisamente giras. Quizás sí lo veamos en alguna que otra presentación, pero ya dejó claro para Billboard que será un año de: “No hacer nada”.

A él le sigue Karol G, quien terminó con éxito parte de su “Bichota Tour” y su “Strip Love Tour“, mismo con el que recaudó $69,9 millones hasta finales de octubre, según la información publicada por Billboard Boxscore. Tendrá unas presentaciones puntuales, pero planea descansar y además estará estrenando la serie que grabó junto a Sofía Vergara para Netflix, “Griselda”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Y si hablamos del “Big Boss” del género urbano, Daddy Yankee, con su gira de despedida “La Última Vuelta World Tour“, en la que presentó no sólo sus más grandes éxitos sino su más reciente lanzamiento del disco “Legendaddy“, sumó a su cuenta $120,2 millones. Todo un logro en total para la música latina. View this post on Instagram A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee)

Conciertos y giras del 2023

Arcángel

El rapero y cantante inicia su gira para seguir haciendo promoción a su disco Sr.Santos en el mes de enero, específicamente los días 21 y 22. Su primer escenario será en Los Ángeles, para luego instalarse en San Juan, Puerto Rico con cuatro fechas y en marzo viajar a Europa y reencontrarse con su público en España. View this post on Instagram A post shared by HONOR,LEALTAD Y RESPETO. (@arcangel)

Natalia Jiménez

Con su tour Antología, la cantante española ya ha visitado varias ciudades de distintos países entre ellas: Medellín, Bogotá, Caracas, Maracay, Oaxaca y Querétaro. Para este 2023 planea seguir girando y entre las fechas confirmadas: Guanajuato, México el próximo 14 de enero y en marzo va a Puebla, para luego regresar a Bogotá. View this post on Instagram A post shared by Natalia Jiménez (@nataliajimenezoficial)

Feid

El cantante y productor colombiano ya se encontró con unos cuantos fanáticos con su gira Ferxxo Nitro Jam — Tour, teniendo la oportunidad de presentarse en Guadalajara, Monterrey, Atlanta, Charlotte y Orlando. En 2023 ya tiene confirmadas sus presentaciones en Santiago, Buenos Aires, Ciudad de Guatemala, Panamá City, Lima, Quito y más; iniciando el 17 de febrero y con agenda llena hasta el 1 de abril. View this post on Instagram A post shared by FERXXO (@feid)

The Weeknd

After Hours Til Dawn, la gira del intérprete canadiense se presentará en Europa y Latinoamérica con la segunda etapa de sus fechas. Iniciará el 10 de junio en Inglaterra, luego visitará Dinamarca, Suecia, Noruega, Países Bajos, Irlanda, Alemania, Reino Unido, España, Francia e Italia. Para el mes de septiembre viaja a verse con su público de México, Colombia, Brasil, Argentina y culmina en octubre visitando Chile. View this post on Instagram A post shared by The Weeknd (@theweeknd)

Ha*Ash

Las hermanas de origen mexicano giran con Mi Salida Contigo y se instalan en Latinoamérica con varias presentaciones: el 1 de febrero estarán en Panamá, de ahí salen para Costa Rica, después El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Uruguay, Argentina, Venezuela, República Dominicana y finalizan en Puerto Rico. View this post on Instagram A post shared by HaAsh (@haashoficial)

Romeo Santos

El 10 de febrero iniciará la gira Romeo Santos Fórmula Vol. 3 – La Gira, y Perú tendrá el privilegio de ser el primer país en disfrutar del show. También se confirmó que visitará Chile, el 21 de marzo y entre los otros países confirmados se encuentran: Colombia, Ecuador, Panamá y México. View this post on Instagram A post shared by Romeo Santos (@romeosantos)

Backstreet Boys

Los integrantes de la boy band planean volver a ver a su público y escogieron el 1 de febrero para dar inicio a DNA World Tour en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. El 14 de febrero viajarán a Tokio, en donde ya tienen tres fechas confirmadas y continuarán su gira por Kaohsiung, Manila y Singapore. View this post on Instagram A post shared by Backstreet Boys (@backstreetboys)

Rauw Alejandro

El artista puertorriqueño y novio de Rosalía regresa a su tierra natal para dar inicio a Saturno World Tour el 18 de febrero, siendo este uno de los primeros eventos en los que participará en el 2023. En abril y marzo estará en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá. Para junio planea ir hasta México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. View this post on Instagram A post shared by RAULEETO (@rauwalejandro)

Ricardo Montaner

El cantautor comienza su gira Ya Te Echo de Menos el próximo 31 de marzo en Miami y planea visitar Orlando, Tampa, Washington DC, New York, Boston, Toronto, Chicago, Dallas, Houston, Salt Lake City, Los Ángeles, Seattle y Puerto Rico. View this post on Instagram A post shared by Ricardo Montaner (@montaner)

Lunay

El cantante y rapero puertorriqueño también se suma a esta larga lista y anunció las fechas de su Lunay New Season USA Tour, el cual iniciará en el mes de febrero y con el que tendrá la oportunidad de visitar 10 ciudades de Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by LUNAY 👶🏽 (@lunay)

Hombres G

La banda madrileña celebrará sus 40 años en la música girando por el mundo con su tour Gira 40 años y Seguimos Empezando. Entre las fechas anunciadas se encuentra Venezuela para el 19 de abril. En marzo visitarán Ciudad de México los días 10 y 11. Seguido por Valencia y Sevilla en mayo. Entre los meses de junio estarán en Córdoba, Alicante, Barcelona, Bilbao, A Coruña y Madrid. View this post on Instagram A post shared by HOMBRES G Oficial (@hombresgoficial)

RBD

La famosa agrupación mexicana podría cumplirle el sueño a millones de fanáticos alrededor del mundo, y es que aunque no han hecho un anuncio oficial, se rumora que el nombre de la gira será “RBD Tour Reencuentro” y se dará paso por Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina y México. View this post on Instagram A post shared by INFINITO RBD ♾ (@infinitorbd)

Natalia Lafourcade

La mexicana Natalia Lafourcade vuelve a Los Ángeles para presentar su nuevo show “De Todas Las Flores” en el Greek Theater el próximo 4 de agosto de 2023.

Grupo Firme

La banda que fue toda un éxito en el 2022 ya anunció fechas para este 2023 en California y se presume que también estarían por cerrar unas otras fuera de las fronteras norteamericanas y no hablamos precisamente de México. Lo cierto es que tienen confirmado 10 de Marzo en el Foro Sol de México, 27 de Mayo en Los Ángeles, 16 en Thousand Palms y 17 de Diciembre en Arizona.

Taylor Swift

La cantante norteamericana girará de Abril a Agosto con su Eras Tour 2023. Además se perfila como una de posibles ganadoras en los próximos Grammy Awards de este año que apenas comienza. Esto sería un buen augurio para la creadora de uno de los discos más exitosos del 2022, Midnights. Las Vegas, Los Ángeles, Houston, Nueva York, Atlanta, Nashville y algunas otras ciudades entran en la agenda de esta gira que dará mucho de qué hablar.

Anuel AA

A la espera de fechas, se agregarán cuando las anuncie.

