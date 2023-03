Rauw Alejandro termina herido y fúrico después que fan le aventara celular durante concierto

El cantante de genero urbano Rauw Alejandro estaba muy molesto. En uno de sus conciertos del Saturno World Tour un fan, en medio de la emoción, le aventó un teléfono celular que terminó golpeando al novio de Rosalía en la cabeza. Por supuesto lo hirió, pero no de gravedad.

Durante seu show em Boston (EUA), Rauw Alejandro foi atacado com um celular que o atingiu na cabeça. Ao localizar o aparelho, o artista pegou e jogou de volta.



Por meio de suas redes, Rauw pediu aos fãs que não joguem objetos, pois podem causar acidentes. pic.twitter.com/WX28gbiQVX — escutai (@escutai) March 17, 2023

Rauw Alejandro se molesta al ser golpeado por un celular durante su concierto ofrecido en Boston .



“De todo corazón y con todo el respeto quiero pedirles que tengan cuidado con lo que están tirando en la tarima.” Mencionó el cantante .#rauwalejandro pic.twitter.com/umOXbBJR1A— Mariela Pocurull (@mariela_po) March 17, 2023

Al momento de recibir el celular en la parte de su frente, Rauw agachó la cabeza y lo tomó, lanzándolo muy duro hacia el público de frente. Por supuesto estaba fúrico. Recordemos que durante el Motomami World Tour, su novia Rosalía también recibió un golpe en la cara en uno de sus conciertos. En ese momento, se trataba de un ramo flores. Aún así el golpe le dolió. View this post on Instagram A post shared by 🌹LÍA (@adorablerosalia)

El otro que también ha protagonizó incidentes con teléfonos celulares fue el paisano de Rauw Alejandro, Bad Bunny. El mismo hace no lucho protagonizó una polémica cuando al final de su tour, una fan se le acercó mientras lo grababa y él le lanzó el celular al agua. Lo criticó mucha gente incluyendo famosos como Eugenio Derbez.

Rauw Alejandro aprovechó la situación para mostrar luego y a través de Instagram el golpe y la herida de la cabeza. Además envió un potente mensaje: “¿Cuál es la razón de estar tirando cosas al escenario? Está todo el cuerpo de baile y yo con toda la buena energía para darles el mejor show. Pueden causar un accidente feo. Pido más calma para todos los fans y más consideración. En fin, lo único permitido son panties y brasieres”. View this post on Instagram A post shared by EL FARANDI 💻🔥 (@elfarandi)

Por supuesto, muchos de los fans de Rauw Alejandro opinaron sobre el incidente: “Cómo van a lanzar un objeto contundente, entiendo un peluche o ropa o algo así, pero un celular si está peligroso”, “Le cae en el ojo y estuviese en el hospital”, “La gente no tiene educación” y “Gracias a Dios no fue al conejito malo Bad porque ese sí que les devuelve el celular en forma de cohete explosivo al público”.

