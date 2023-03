Rosalía y Rauw Alejandro se subieron sus camisas para mostrar los tatuajes que tienen por amor

Hace minutos se estrenó el nuevo tema de Rosalía y Rauw Alejandro llamado “Beso”. Desde hace días andaban con la promoción del mismo por Instagram. También y, para dar a conocer de qué iba esto de que finalmente grabaran juntos, ofrecieron una entrevista a Ibai Llanos. Ahí se “desnudaron” tanto, que hasta subieron su ropa para mostrar “parte de su amor”.

Se trata de dos tatuajes. Uno que tiene Rauw Alejandro en el abdomen que dice Rosalía. Otro que tiene La Motomami en las costillas y que dice Raúl: “Ella me lo escribió y me lo tatuaron”. Al tiempo que subían sus respectivas camisas y mostraban los tatuajes que tienen uno del otro. Además la intérprete de “Despechá” tiene las dos RR en su pie.

Ir al minuto 22:52

En esta entrevista, primera que ofrecen juntos, confesaron que no será una sola canción, en este caso “Beso”, la que lanzarán. Es una especie de EP que incluye dos temas más. Rauw Alejandro y Rosalía son fans del Bolero y por eso adelantaron que uno de los tres es justamente uno. Esto sería algo totalmente nuevo en materia musical para ambos cantantes.

Recordemos que el intérprete de “Te Felicito” y “Saturno” es cantante de género urbano y, aunque se puede considerar que la española hace pop, viene influenciada por el flamenco y terminó rendida ante el reggaetón también. Sin embargo y como confesaron también a Ibai Llanos es ella la que es más intensa y exigente en el estudio.

En cuanto a boda, la propia Motomami dice que su familia le ha preguntado pero no es algo que esté en agenda o al menos no de manera pública. Están cumpliendo tres años de noviazgo y por eso celebrarán con estas tres canciones. Ya lanzaron la primera y desde ya los fans están pidiendo las que le siguen. No cabe duda que esta pareja no sólo es exitosa en el amor, sino también en hacer de su trabajo todos unos éxitos.

Sigue leyendo:

· Rauw Alejandro dijo sobre Rosalía: “Es un poco intensa. Es Difícil”, a Ibai Llanos

· Rauw Alejandro termina herido y fúrico después que fan le aventara celular durante concierto

· Rauw Alejandro sufrió accidente en pleno concierto y terminó en el hospital

· Rosalía se abrió el sweater, mostró el ombligo y celebró el lanzamiento de LLYM en Instagram

· Rosalía tiñe sus cejas de azul y patina con Rauw Alejandro por Madrid

· Rauw Alejandro sorprende a Rosalía y le da tremendo beso en pleno concierto, en Inglewood