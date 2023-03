EP de Rosalía y Rauw Alejandro “RR”: 3 años, 3 canciones y 3 videos

Hace apenas unas horas que Rosalía y Rauw Alejandro le gritaron al mundo que se habían comprometido a finales del 2021, princpios del 2022. Esto enmarcado en el lanzamiento de la primera canción “Beso” y videoclip del EP que hicieron juntos. La pareja consentida del género urbano entonces están celebrando 3 años de noviazgo con 3 videos y 3 temas.

“RR” cuenta la historia de la pareja en el tiempo. El pasado y los inicios, el presente y por supuesto, el futuro juntos más ahora que ellos mismos confirmaron su compromiso. En cuanto al EP, Rosalía dijo: “Para nosotros siempre es primero el amor y después todo lo demás, pero esta vez nos hemos saltado todo para poder terminar RR y compartirlo con el mundo. Después de más de 3 años estas 3 canciones están aquí y cada una de ellas pertenece a una etapa diferente del amor”. View this post on Instagram A post shared by ROSALÍA (@rosaliacrave)

En cuanto a Rauw Alejandro también habló de su visión sobre este EP “RR”: “Siempre supimos que queríamos hacer música juntos. Sin embargo, estábamos enfocados en nuestra relación. Teníamos que encontrar el momento adecuado para este proyecto. Creo que 3 canciones no es suficiente para expresar todos mis sentimientos hacia ella, así que me la pasaré escribiendo más y más. Estamos muy felices por este proyecto. RR pa siempre”.

Las 3 canciones se llaman: “Beso” (acaba de estrenar), “Vampiros” y “Promesa“. En el primer videoclip hay muchas imágenes grabadas por ellos mismos con sus teléfonos móviles durante sus viajes y convivencia desde que comenzaron su relación. También parte de las giras que han hecho ambos y en las cuales se han apoyado mutuamente.

