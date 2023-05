Rosalía y Rauw Alejandro revelan cómo fue que se comprometieron ¡Muy romántico!

Rauw Alejandro y Rosalía compartieron la forma en que se comprometieron para estar juntos el resto de sus vidas.

Fue en marzo de 2023 cuando la pareja, muy querida entre los fans de la industria musical, anunció por medio de un video que estaban comprometidos, sentenciando así uno de los romances más bellos que se han visto en los últimos años.

La razón es que a lo largo de su relación la pareja no se ha visto envuelta en escándalos, así que sus seguidores anhelaban el compromiso matrimonial que más temprano que tarde empieza a tomar forma. Pero no solo es eso, ahora le imprimieron un poco de sabor al punto al dar detalles de cómo sucedió el romántico momento.

Fue en una entrevista para GQ donde ambos revelaron diferentes temas personales y en medio de esa charla se hicieron preguntar muy personales que fueron poniendo a prueba a ambos protagonistas de la música. Y el resultado fue que… contestaron correctamente.

Quizá el momento más especial fue cuando Rauw Alejandro cuestionó a su todavía novia si recordaba detalles del momento en que le pidió matrimonio.

Y la respuesta fue contundente: “Fue de la manera más bonita que me pude haber imaginado. En la azotea de la casa de tu abuela, empezaron fuegos artificiales, se veía todo Puerto Rico y yo no me lo esperaba”, recordó Rosalía, quien dijo que su futuro esposo se arrodilló.

“Rauw me dijo ‘ven, te quiero enseñar un sitio’. Le seguí de la manera más inocente, empezó a buscar algo. Se arrodilló, creo… estaba nerviosa, no me acuerdo de los detalles”, dijo la española, quien confesó que sus nervios eran porque no creía que fuera a recibir el anillo.

Rauw Alejandro ha confesado que tiene muy presente cómo fue la primera cita con Rosalía, la mujer que pronto será su esposa. El origen de la relación fue a través de un amigo en común, que él dio el primer paso y que en la primera cita él tomó whisky y ella agua.

