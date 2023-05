JC Reyes se disculpó con Rosalía pero reveló que se le hizo “divertido” publicar sus fotos

Rosalía denunció hace un par de días que había sido víctima de una edición de imágenes en las que aparecía con poca ropa y provocativas. Y el señalado fue el cantante JC Reyes, quien ahora ya salió a pedir disculpas.

Sin duda las redes sociales no perdonan, y son un medio donde todo se queda para la posteridad, por ello el enojo de la “Motomami”, después de que se editaran sus fotos sin su consentimiento y las usaran para manchar su imagen.

Justo por eso, JC Reyes decidió hacer un video en sus redes sociales, donde se disculpaba con la cantante española. En donde el rapero negó que fuera un “violador”, tal y como lo habían calificado los usuarios por exponer de esa forma a la joven artista.

Muy gallito se defendió de los ataques en su contra a pesar de que él fue el agresor de la intérprete ibérica al publicar estas imágenes, y aclaró que en el momento que las compartió se le hizo algo gracioso. Pues su conducta inmadura tendrá consecuencias tarde que temprano.

En dicho video se le ve manejando su lujoso auto. Publicación en la que etiquetó a Rosalía, quien un día anterior lo había acusado de utilizarla para hacer marketing.

View this post on Instagram

El objetivo era hacerle llegar su mensaje, en el que, si bien le pidió disculpas, también justificó los motivos por los cuales compartió esas imágenes editadas.

“Este vídeo es para aclarar un poco la situación de Rosalía, ¿vale? Yo ni por asomo soy un acosador sexual ni un violador, ni sé manejar Photoshop, ni pierdo el tiempo. Yo solo subí las fotos sin más, no pensaba que con los seguidores que tengo la historia iba a dar la vuelta al mundo ni que lo ibais a interpretar ustedes de la manera que lo estáis interpretando”

Apuntó Juan Manuel Cortés Reyes, nombre real del cantante. Revelando que se le hacía algo divertido exponer el cuerpo de una mujer, sin importar que lo manejara como si fuera mercancía, y afectara la imagen de la española.

Pues no midió las consecuencias ya que le pareció divertido, y según él y su falta de madurez no le hicieron creer que trascendiera tanto y afectara a Rosalía de la manera que lo ha hecho.