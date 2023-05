Rosalía comparte fotografías de su reciente viaje a Japón

Foto: Frazer Harrison for Coachella / Getty Images

Rosalía se encuentra en una pausa de su gira por festivales, y para disfrutar al máximo estas semanas de descanso decidió irse a Japón, uno de sus países favoritos. Desde ahí publicó en Instagram una serie de fotografías que han obtenido más de un millón de likes y que la muestran en un baño, posando en las calles y probándose un minivestido de color rojo. El mensaje que escribió junto a su post fue: “Ya estoy de vuelta”.

La cantante española también se dejó ver en un clip con el chef y Tiktoker japonés Bayashi, con quien se divirtió mucho mientras preparaban una receta de salmón; ella eligió su canción “Bizcochito” para incluirla en el video como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by 🌹LÍA (@adorablerosalia)

Rosalía también compartió en Instagram los mejores momentos de su visita a México, donde hace algunas semanas ofreció un concierto gratuito. Ella aprovechó para tomarse una selfie en el salón de danza mientras ensayaba una de sus coreografías, y acompañó todo con el texto: “Adiós México, te amo mucho y te veo pronto”. 👋🥰 View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

