Usando ajustados jeans Rosalía presume su minúscula ropa interior

Rosalía ha sacado su lado sexy, pues posó de espaldas para una fotografía que compartió en sus historias de Instagram y que la muestra usando ajustados jeans, de los que sobresale su minúscula ropa interior. Todo fue durante las grabaciones del videoclip para su canción “Vampiros”, que interpreta a dueto con su prometido Rauw Alejandro.

El producto terminado -dirigido por el colombiano Stillz– causó sensación tras su estreno, y hasta el momento lleva ya más de 4 millones de vistas en YouTube. El clip de “Vampiros” fue inspirado en la película de 2013 “Only lovers left alive”, que protagonizaron Tilda Swinton y Tom Hiddleston; en varias escenas se trató de recrear el ambiente y hasta ciertos detalles de la escenografía del filme.

Rosalía quedó muy satisfecha con sus actuaciones en el festival musical de Coachella, y no podía dejar de compartir en Instagram fotos de sus experiencias ahí. La cantante posó junto a unos autos y hasta mostró una manta promocional con su rostro impreso; ella agradeció a todos sus fans que vieron el show con el mensaje: “MOTOCHELLA 2 DONEEEE🌴🧡🏜️☀️!!!!!!!! Thank you thank youuu :)”. Su próximo concierto será en el Zócalo de la Ciudad de México, el 28 de abril. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

