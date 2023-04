Rosalía sale a pasear en Los Ángeles acompañada de Lisa, del grupo Blackpink

Foto: Emma McIntyre for Coachella / Getty Images

La larga estancia de Rosalía en Los Ángeles con motivo de su segundo concierto en el festival musical de Coachella la motivó a salir a pasear, pero esta vez lo hizo con Lisa, una de las integrantes del grupo de K-pop Blackpink. Ambas acudieron a The Broad Museum y disfrutaron mucho de la exposición del artista Yayoi Kusama; la cantante española no podía dejar de compartir los mejores momentos en Instagram, y las imágenes han conseguido más de 2 millones de likes.

Rosalía ha tenido mucho éxito con su sencillo “Vampiros”, que interpreta con su prometido Rauw Alejandro. Ella también publicó fotos del detrás de cámaras del videoclip del tema, destacando unas que la muestran en un bar, mostrando sus colmillos artificiales y hasta su ropa interior debajo de sus ajustados jeans. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Usando una larga blusa y pantalones negros de látex Rosalía causó sensación en su segundo concierto en Coachella (casualmente Blackpink era el grupo posterior dentro del elenco del festival). El 28 de abril se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México para un show gratuito y luego se tomará un mes de descanso, pero retomará su gira por festivales el 3 de junio. View this post on Instagram A post shared by Coachella (@coachella)

Sigue leyendo: