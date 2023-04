Rosalía posa muy sensual en ropa interior, luciendo un top unido por ganchos de seguridad

Foto: Frazer Harrison for Coachella / Getty Images

Rosalía ha vuelto a sacar su lado sexy, ahora en una colección de fotos que publicó en Instagram y que la muestran con un curioso atuendo compuesto por botas altas, una tanga y un top con amplia abertura al frente, unido por ganchos de seguridad. Ella posó en un cuarto repleto de libros y con una amplia colección de discos de vinil.

La cantante española siempre se distingue por lucir vistosos outfits, y para ejemplo está el que usó hace unos días durante su primera presentación en el festival musical de Coachella, compuesto por botas, pantalones de látex, sostén negro y una larga blusa rosa pálido. Ella adjuntó en las imágenes que publicó el mensaje: “COACHELLA MUCHAS GRACIAS💞💞💞!!!!!!!!” View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Rosalía promociona actualmente su sencillo “Vampiros”, incluido en el EP de tres canciones que lanzó junto con su prometido Rauw Alejandro; el videoclip del tema ha tenido un buen éxito en YouTube, donde lleva más de tres millones de vistas. Ahora la artista se alista para su segunda presentación en Coachella, que será el sábado 22 de abril.

