Rosalía dará un concierto gratuito en México el 28 de abril

Rosalía ha dado una gran sorpresa a sus fans mexicanos, ya que el 28 de abril se presentará en un magno concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México, en el que se espera la asistencia de más de 150,000 personas.

A través de sus redes sociales el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la noticia, publicando un video que muestra a la cantante española en varios de sus recientes conciertos. Apenas hace unos días -el 2 de abril- Rosalía se presentó con gran éxito en el Festival Ceremonia, que se llevó a cabo en el Parque Bicentenario.

Así, esta presentación de Rosalía se sumará a su gran número de shows dentro de su gira por festivales este año. Ella estará el 15 y 22 de abril en el Festival Coachella, para después dar el concierto en el Zócalo de Ciudad de México y luego viajar a Barcelona, España, donda formará parte del Primavera Sound. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Sigue leyendo: