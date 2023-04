Rosalía muestra el ajustado atuendo que lució en Coachella, pero revela los inconvenientes que tuvo al usarlo

El 15 de abril Rosalía se presentó en el festival musical de Coachella, conquistando al público con un espectacular show. Pero aunque ella quedó completamente satisfecha con los resultados, arriba del escenario no todo fue glamour, e hizo uso de su cuenta alterna de Instagram para compartir con sus fans algunos detalles, siendo el primero de ellos acerca de su atuendo: “El traje monísimo, pero todo el rato se me enredaba con el pelo, las mangas me daban en la cara, en fin, en el escenario haciendo todo tipo de peripecias en estas circunstancias pero la gracia es q nadie más lo note eeeejejejjje”.

Casi nadie se dio cuenta que la bella cantante española estaba enferma durante su presentación, y ella también lo comentó, ya que el desierto no resulta un entorno muy óptimo: “Coachella no fue facil cantando con gripe, pero sobrevivimossssssssss”. View this post on Instagram A post shared by @holamotomami

Finalmente todo salió bien, y Rosalía agradeció a su extenso grupo de bailarines en un mensaje que adjuntó a otra de sus publicaciones (ella tendrá su segunda presentación en Coachella el próximo sábado): “Primera vez bailando con 40 bailarines con el polvo del desierto azotando heavyyyyy pero rompimos. Os quiero chicos, merci”. View this post on Instagram A post shared by @holamotomami

Sigue leyendo: