Rosalía conquista al público mexicano con su presentación en el Festival Ceremonia

Rosalía se presentó en México el 2 de abril, como el artista estelar en el Festival Ceremonia; con una entrada espectacular (en la que usaba su ya famoso casco de motociclista) la cantante apareció en el escenario usando medias negras, botas altas, guantes y un vestido de estampado a cuadros.

La artista española derrochó energía a lo largo de todo el concierto, ejecutando coreografías con sus bailarines y hasta tocando el piano en algunos temas. Exitos como “Chicken teriyaki”, “Malamente”, “Con altura”, “Despechá”, “Pienso en tu mirá”, “La fama” y “Saoko” fueron coreados por el público, sin olvidar su versión a la balada de Enrique Iglesias “Héroe”. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

El concierto contó con una sorpresa, ya que por primera vez Rosalía interpretó en vivo la canción “Vampiros”, incluida en su reciente EP que lanzó junto con Rauw Alejandro. La cantante ahora se tomará varios días de descanso, para retomar su gira con una presentación en el Festival Coachella el 15 y 22 de abril.

