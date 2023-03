Rosalía luce su figura en minivestido gris y prepara su viaje a México

Rosalía ha impactado a sus fans con su más reciente publicación en Instagram: una serie de fotografías tomadas en Brasil, entre las que sobresalen unas en las que posa muy sensual en el cuarto del hotel donde se hospedó, usando un minivestido gris con el que lució su figura y unas curiosas botas calcetín; ella complementó las imágenes con una línea de la letra de “Beso”, el sencillo que interpreta con Rauw Alejandro: “Ya yo necesito otro ________ 😩”

La cantante española y su prometido aparecen en la portada del más reciente número de la revista Billboard, y para la ocasión ella optó por un largo vestido de red en color rojo que dejaba ver su ropa interior; el EP de tres canciones que lanzaron hace unos días, RR, ha sido todo un éxito. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

Hace algunos días Rosalía obtuvo más de dos millones de likes en Instagram por una foto en la que aparece muy sexy a bordo de un auto, usando pantalones holgados y un sostén negro de piel. Y tras su estancia en Brasil ahora se alista a viajar a México, como parte de su gira mundial; ella se presentará en el Festival Ceremonia el 2 de abril. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

