Rosalía enciende Instagram al posar de espaldas usando un enterizo negro

Rosalía ya tiene más de 24 millones de seguidores en Instagram, y a todos ellos complació con una serie de fotos que la muestran antes del concierto que dio en Colombia, presumiendo su total look negro compuesto por chamarra, guantes, botas altas y un enterizo corto (destaca también su peinado con flequillo). Las imágenes ya superan los dos millones de likes.

Desliza para ver todas las fotos

La cantante española compartió otro post con fotografías tomadas durante el fin de semana y en el que agradece a sus fans la aceptación a su nuevo EP RR, que contiene tres canciones interpretadas a dueto con Rauw Alejandro; también les preguntó cuál era su tema favorito. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

La noche del jueves 23 de marzo Rosalía y Rauw dieron a conocer su compromiso a través de un en vivo con el que estrenaron las canciones del EP, de las cuales “Beso” es el primer sencillo. El videoclip de ese tema ha sido todo un éxito en YouTube, y en tan sólo tres días ha superado los 12 millones de vistas.

