Rosalía se toma una selfie, dejando ver su ropa interior y las marcas de ventosas en su espalda

A Rosalía le encanta compartir en su cuenta de Instagram fotografías tomadas en los lugares que visita con motivo de sus conciertos, y ahora se acerca a los dos millones de likes por una colección de imágenes que la muestran en Los Ángeles, destacando una selfie en la que aparece mostrando parte de su ropa interior y las marcas de un tratamiento de ventosas en su espalda.

Desliza para ver todas las fotos

La cantante española está lista para sus conciertos en el festival musical Lollapalooza, que serán los sábados 15 y 22 de abril. Mientras tanto se dejó ver acompañada de su novio Rauw Alejandro en un partido de los Lakers que se llevó a cabo en la arena Crypto. Ella no olvida a sus fans, y saludó a uno al término del evento, quedando registrado todo en video. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

Una de las noticias más sorpresivas esta semana ha sido el anuncio de que Rosalía dará un concierto gratuito el 28 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México. A través de sus historias de Instagram ella publicó un breve clip en el que invita a sus fans al show: “México, nos vemos el 28 de abril para el Zócalo, que voy a estar actuando. Besitos”. View this post on Instagram A post shared by 🌹Fans de Rosalía🌹 (@fansderosalia1)

Sigue leyendo: