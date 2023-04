Rosalía agradece a sus fans el haber asistido al Zócalo de la Ciudad de México

El concierto gratuito que Rosalía dio en el Zócalo de la Ciudad de México el 28 de abril fue todo un éxito, y según las cifras oficiales al evento acudieron 160,000 personas. Ella se distingue por ser muy agradecida con sus fans, y ahora recurrió a su cuenta de Instagram para escribirles un emotivo mensaje.

La cantante compartió en su post muchas fotos del concierto, además de los encabezados de muchos diarios y el platillo mexicano (aguachile de camarón) que se convirtió en uno de sus favoritos. Ella acompañó todo con el texto: “MÉXICO AYER FUE UNO DE LOS DÍAS MÁS FELICES DE MI VIDA🥹❤️GRACIAS A TODOS LOS Q VINISTEIS Y LLENASTEIS EL ZÓCALO🙏😭 este ha sido el concierto más grande que he dado en mi carrera, MÉXICO TIENES PARA SIEMPRE MI CORAZÓN🫶❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥”.

Durante su show Rosalía lució un ajustado enterizo negro, que combinó con un corset rojo; sin embargo, para ella fue toda una hazaña quitarse las botas altas minutos después, tal y como lo dejó ver en otra imagen: “Lo único es q era un calvario quitarlas aquí la pruebA ke no miento”. View this post on Instagram A post shared by @holamotomami

La gira de Rosalía por festivales continuará, pero tras este concierto la cantante tomará un merecido descanso durante más de un mes. Su próximo show será en Barcelona el 3 de junio, y posteriormente viajará a Portugal, Grecia e Italia; el tour finalizará el 22 de julio en París, Francia. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

