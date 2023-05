Rosalía denuncia las fotos publicadas por el reguetonero JC Reyes que la mostraban sin ropa

Pocas veces Rosalía expresa molestia en los mensajes que publica en sus redes sociales, pero ahora hizo uso de éstas para criticar al reguetonero español JC Reyes, quien publicó en sus historias de Instagram fotografías -que posteriormente borró- de la cantante que, alteradas, hacían que pareciera que estaba desnuda. En esa red social él cuenta con más de 260,000 seguidores. View this post on Instagram A post shared by JC REYES A.K.A LA BESTIA (@_theyounggypsy)

La intérprete de “Con altura” compartió en Twitter un mensaje que dice: “Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco, pero hacerlo por 4 plays de + lo que da es pena”. Hasta el momento Reyes no ha hecho un comentario sobre ese mensaje, pero según la revista Rolling Stone él insinuó en un en vivo que la propia cantante le había enviado las fotos: “Yo no puedo estar subiendo las fotos de la chavala, foto que me manda a mí, tío. Eso sería de sinvergüenza, ¿no? Estaba pensando lo malo que sentía. No era pa’ que se altere de esa manera”. Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena— R O S A L Í A (@rosalia) May 23, 2023

La difusión de las fotos manipuladas podrían costarle al reguetonero (cuyo verdadero nombre es Juan Manuel Cortés Reyes) una demanda de parte de Rosalía, quien ante la polémica volvió a arremeter contra él con un mensaje más extenso: “El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía…Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco…Existe algo llamado consentimiento…las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar bye”. El cuerpo d una mujer n es propiedad pública, no es una mercancía xa tu estrategia d marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni t conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los q os pareció gracioso o plausible espero de…— R O S A L Í A (@rosalia) May 24, 2023

