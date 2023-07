Shakira y Rauw Alejandro se dan chapuzón en Puerto Rico con Milan y Sasha

La colombiana Shakira, después de convertirse la ganadora absoluta en la noche de los Premios Juventud de Univision en Puerto Rico. Se fue a quitar el exceso de calor de la Isla del Encanto con sus hijos Milan y Sasha y con uno de sus colaboradores musicales y grandes amigos del género urbano, raudales Rauw Alejandro. Rauw Alejandro was spotted hanging out with Shakira and her sons in Puerto Rico. [via @alanismarieg_] 🇵🇷 pic.twitter.com/G0KZHvUo7g — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) July 24, 2023

Los cantantes se ven en compañía de un grupo acompañado por los hijos del exjugador del F. C. Barcelona Gerard Piqué. Todos se meten en el río y parecen pasar una tarde superagradable. Recordemos que, cuando toda la polémica entre el futbolista y Shakira comenzaba y aún nadie sabía los problemas internos, Rauw Alejandro estuvo muy cerca de ella, grabaron el tema y videoclip Te Felicito. El primero de la saga de canciones que vino después de su ruptura.

Además, la novia de Rauw Alejandro, la cantante española Rosalía, durante el Motomami Tour dejó muy claro en distintas oportunidades el apoyo que ambos le referían a Shakira, y el respeto que le tienen como artista. Desde que llego a Puerto Rico, la intérprete de Monotonía, Acróstico y TQG se mostró feliz en compañía de sus pequeños con los que ya había disfrutado un chapuzón de piscina también.

Shakira ama Puerto Rico y lo dejó claro en Premios Juventud 2022

Durante su paso, las dos veces que subió a recibir galardones en los recientes Premios Juventud celebrados en Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la cantante colombiana comenzó su discurso con agradecimiento por estar ahí.

Shakira junto a Milan y Sasha en Premios Juventud 2023. Foto: Gladys Vega/Getty Images.

Durante esa ceremonia, a la que llegó acompañada de sus hijos también, se vio sonriente, hermosa, con un vestido corto, rojo y muy feliz. Dedicó sus premios a fans y a Milan y Sasha. “Mi mayor suerte es tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. Cuado tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí…”, fueron parte de las palabras que dijo la colombiana.

OMG! @shakira se convirtió en la máxima ganadora de #PremiosJuventud 🔥 Con unas emotivas palabras le dedicó sus premios a sus fans. pic.twitter.com/sATPcFW2iI — Premios Juventud (@PremiosJuventud) July 21, 2023

No cabe duda que Shakira se está disfrutando estas vacaciones de verano de los pequeños mientras si disfruta también de Puerto Rico.

Hasta el momento de cerrar esta nota no se sabe si la cantante ya había regresado a Miami. Recordemos que debe tener varios temas musicales en el tintero que posiblemente saquen en las próximas semanas. Parte de lo que hizo en los días que estuvo en Europa en la Semana de la Moda de París y en Londres fue reunirse con su equipo de productores y grabar.

Todo es mientras sigue presumiendo su filtro de Copa Vacía como todo una sirena en Instagram y TikTok. Pero estamos seguro de que será cuestión de tiempo para que lance un nuevo estreno mientras sus fans están más que felices de verla disfrutar y alegrarse y así se lo dejan saber en las redes sociales. Shakira en Premios Juventud de Univision 2023. Gladys Vega/Getty Images.

