Ensayos de Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral en Premios Juventud suspendidos por seguridad

Al cantante de hiphop Tekashi 6ix9ine de origen puertorriqueño y mexicano y a la cantante dominicana Yailin la más viral prácticamente les prohibieron la entrada a El Coliseo de Puerto Rico Rico José Miguel Agrelot, donde se van a realizar mañana los Premios Juventud que hace Univision. Según fuente interna, ante las amenazas que recibió el archienemigo número uno de Anuel AA, la cadena decidió no permitir la entrada de los cantantes al recinto luego de llamar a la policía, obviamente. Gary Acosta advierte que peligra la participación de Yailin en Puerto Rico tras amenazas a Tekashi. Le pidió que cuide su seguridad al ser parte del entorno del rapero, asista este o no al evento ¿qué debería hacer Yailin?



Esto es una manera de mantener la seguridad para ellos mismos (Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral) y para todos los que laboran para la cadena Univision y que llevan a cabo los Premios Juventud 2023. Mismos que tienen mesas en preproducción. Ya hay varias cuentas dedicadas al género urbano en redes sociales han corroborado también esta información.

Al parecer, el rapero había recibido ya mensajes los días anteriores por parte de fans de Anuel AA, en los que le decían que no llegaran a Puerto Rico a presentarse. Aun así, Daniel Hernández, como realmente se llama Tekash i69 viajó a la isla del encanto en compañía de la Chivirika. Sin embargo, y como ya mencionamos, todo indica que Univision, al menos hasta el momento de cierre de esta nota, decidió preservar la seguridad de los propios artistas y de todos los trabajadores de Premios Juventud.

Yailin la más viral habló a People en español sobre su presentación en Premios Juventud

Las expectativas están puestas en la intérprete de Narcisista, después de las múltiples críticas que recibió en su pasada presentación en el evento en New York Las Mujeres del Género. La misma confesó ante Lili Estefan y Raúl de Molina que se estaba preparando para las siguientes presentaciones. Una de ellas sería la de mañana en los Premios Juventud de Univision, pero parece que el plan será otro.

Supuestamente, los ensayos junto a Tekashi 6ix9ine y la cantante de género urbano están suspendidos por seguridad de todos y ante las amenazas de vida que ha recibido el rapero. Aun así, la cantante de género urbano habló a la revista People en Español sobre esta presentación días antes.

“Lo que pueden esperar es el resultado de mi enfoque, y el trabajo duro de la mano de todo mi equipo, que siempre me acompaña… Tekashi me enseñó que hay que mantener el enfoque en los objetivos. Y que con dedicación y esfuerzo puedo seguir alcanzando todo lo que me proponga en la música”, dijo Yailin la más viral al tiempo que mencionaba al rapero y su apoyo todos estos meses. Tekashi 6ix9ine y Yailin La Mas Viral. Foto: Getty Images/ Cortesía.

Por supuesto, todo el mundo está comentando lo que sucede en las redes sociales. Sin embargo, no todos creen en la veracidad de esto y, una vez más, vuelvan a señalar a los artistas, de jugar con el marketing justo antes de una presentación. Incluso hay personas que aseguran que el propio Tekashi y Yailin pudieron haber armado una estrategia para hacer más ruido en redes sociales previo a su presentación en los Premios Juventud.

Sin embargo, en teoría ya hay agentes policiales informados del caso, así como el nombre de la cadena Univision de por medio. Esperemos a ver qué sucede en las próximas horas con esta situación.

