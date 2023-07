Tekashi 6ix9ine le regaló un Rolls-Royce a Yailin La Más Viral y esta le manda mensaje a Anuel AA

A pesar de la pequeña pausa que se tomaron Yailin la más viral y Tekashi 6ix9ine durante unas semanas, ya están de vuelta y de qué manera. El exponente de Hip Hop le compró un auto de lujo marca Rolls-Royce a la Chivirika y se lo dio como parte también de su cumpleaños, a pesar de que este pasó hace varios días. Anuel AA salió a la palestra en medio de esto. El regalo de Tekashi para Yailin. ¿Que opina el pueblo? @UltimominutoTW pic.twitter.com/ixRFvqC8Tw — Santiago Matias (@matiasgarciard) July 17, 2023

En un clip que se hizo viral en redes sociales se ve a Yailin la más viral bajando de un avión privado con los ojos vendados, mientras Tekashi 69 la toma por las manos y la lleva hacia la sorpresa. Ahí los dos pasaron junto al auto de lujo, se abrazaron y sonrieron. Por supuesto, los comentarios de toda índole no se han hecho esperar en Instagram.

Muchos se refieren de la supuesta amistad o colaboración musical entre la cantante del género urbano y el rapero. Otros hablamos de cómo le han visto la cara a muchos y dicen que esto es una estrategia de marketing. Lo cierto es que Yailin y Tekashi 6ix9ine están juntos, previo a la presentación que tendrán el próximo 20 de julio en los Premios Juventud de Univision desde Puerto Rico.

Tekashi le regala vehículo de más de medio millón de dólares a Yailin. ¿Opiniones? pic.twitter.com/4dVeFvB0Nm— Sin Filtro (@SinFiltroRS) July 17, 2023

Yailin La Más Viral le manda mensaje a Anuel AA

Ciertamente, no se sabe si es para el ex de Karol G, pues no es el único que le ha regalado a la cantante nacida en República Dominicana un auto. Cuando se mudaron juntos, que vivían en una casa gigante, en alguna oportunidad él le regaló un auto a ella y ella pasó con un bikini. Yailin al parecer parece haber recordado este momento justo hoy cuando Tekashi le regaló un Rolls-Royce. Yailin La Más Viral cuando aún era pareja de Anuel AA. Tekashi 6ix9ine en un evento en Milán 2017. Foto: The Grosby Group/ Getty Images.

“Este no me lo quitan”, escribió Yailin la más viral de Instagram haciendo alusión que el auto anterior que le regalaron y se lo quitaron. Recordemos que en los mensajes que se enviaron hace poco Tekashi, la Chivirika y Anuel en redes sociales, donde se acusaron de maltratos, pedofilia, la intérprete de Narcisista dijo que él había dejado sin ropa y sin nada. También que ella misma tuvo que buscar donde vivir con su hija Cattleya.

Así que ahora unidad no solo exhibe su amistad y cercanía con el intérprete de Gooba, Trollz y Bebe sino también sus logros, lujos y hasta las zancadillas que le puso la vida, según ella misma explica, y que logró superar.

