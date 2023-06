Yailin La Más Viral se fue a Walt en Disney World con Tekashi 6ix9ine

El público asegura que ellos le mintieron a los conductores del show de Univision, El Gordo y La Flaca, Lili Estefan y Raúl de Molina. Yailin La Más Viral y su “colaborador” musical, Tekashi 6ix9ine, se fueron a los parques de Walt Disney World y la pasaron bomba. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Una Yailin La Más Viral muerta de pánico y hundida en un ataque de risa se dejó ver a través de una historia de Instagram del exponente de hip hop y autor de la canción Trollz y Bebe ft Anuel AA, Tekashi 69. Mismo que no ha dejado de consentir y complacer a la Chivirika y hacerlo público.

Yailin La Más Viral, exesposa de Anuel AA y cantante de género urbano. Foto: G3/The Grosby Group.

Foto: Grosby Group

Primero, fue Yailin la que compartió un video en el que se ve caminando por los parques de Walt Disney World lado de Tekashi en distintas atracciones y la pasaron muy bien en compañía de su equipo. El día anterior, la cantante de género urbano nacido en República Dominicana bromeaba con el rapero de origen mexicano mientras ella lo afeitada.

Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral pasan la noche juntos

Posteriormente, se quedaron a dormir en Orlando y, sorprendieron al montar una historia en Instagram desde la cama del hotel. Él me dio un ataque de risa, ella explicaba que Daniel Hernández, cómo se llama realmente Tekashi 6ix9ine, había llegado de todo el día en el parque y no se quería bañar.

Por supuesto, esto a manera de broma entre la pareja. Por estar en medio de las sábanas y compartiendo la misma cama, los fans y retractores de ambos, no dejaron para después los comentarios pertinentes al respecto. View this post on Instagram A post shared by D E M B O W T O T A L ✪ (@dembowtotal)

“Los colaboradores duermen en la misma cama”, “Tengo mi mujer, pero necesito una colaboradora también”, “Las colaboraciones solo se hacen en la música, porque yo quiero alguien que colabore así conmigo”, “Cattleyo coming soon”, y “Esto qué, solo es una colaboración, y que no están juntos y a esto cómo se le puede llamar”, fue parte lo que se pudo leer en algunas de las redes sociales que reseñaron el video de ambos artistas.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine niegan ser pareja

Después que se viralizaran unas fotos íntimas de ambos, fueron a Univision en calidad invitada a El Gordo y La Flaca. Sus conductores no perdieron la oportunidad de preguntarle qué pasa en realidad entre ellos.

“Pareja no. Pareja no, colaboradores. Vamos a dejarlo hasta ahí”, dijo Tekashi en el Set del programa de televisión. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Yailin La Más Viral aprovechó la oportunidad de aclarar y decir que piensa de las críticas que recibió después de su presentación en el United Palace en el evento Mujeres del Movimiento. Alegó que los señalamientos en cuanto a su peso y vestuario, así como su desempeño, fueron injustos, pues ella solo fue hacer acto de presencia por las personas que pagaron la entrada para verla a ella. Yailin La Más Viral en la promoción de “Narcisista”. FOTO: Vital Versality.

Foto: Cortesía

También dijo que ella no tenía pensado presentarse en un escenario, pues tiene muy claro que aún no está preparada, ya que acaba de hablar a luz a la pequeña Cattleya apenas hace tres meses. Amén de no haber ensayado.

Yailin La Más Viral dijo que se está preparando y dará un concierto ella sola en el mismo lugar. Desde ya sus fans y amantes del género urbano, el trap y el dembow andan activos esperando a que la amiga de Tekashi 6ix9ine anuncie la fecha de dicho concierto.

