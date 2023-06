Tekashi 6ix9ine sube fotos íntimas con Yailin La Más Viral en avión privado y luego las borra

Llueve sobre mojado para Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral. Después de haber dicho que, entre ellos, solo hay una relación de amigos y de trabajo, ahora se han viralizado en las redes sociales unas fotografías íntimas, donde supuestamente ambos cantantes están teniendo relaciones en el avión privado con el que volvieron, con el que regresaron de Nueva York a Miami. View this post on Instagram A post shared by Reggaetón House (@_reggaetonhouse)

Después de la polémica presentación que tuvo Yailin La Más Viral en Nueva York, durante el evento “Mujeres del Movimiento”, mucho se dijo de los videos posteriores que publicó el exponente de Hip Hop, Tekashi 6ix9ine, mismo que es archienemigo del ex de la Chivirika, Anuel AA. En ellos se veía a la dominicana tomando unas pastillas (supuestamente laxantes para adelgazar) en la casa del rapero en Miami.

Las fotos que supuestamente subió el intérprete de ZAZA y TROLLZ a las redes sociales por equivocación muestran a la Yailin La Más Viral con un conjunto de color rosado. Mismo con el que se le vio subir al avión privado. Pero esta vez, se le vio encima del cantante y también de cuclillas enfrente de él. Por supuesto, se ha hecho virales las imágenes en tiempo récord. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, ni Tekashi, ni la intérprete de “Narcisista” y “Pa Ti”, se habían pronunciado al respecto.

Cómo publicó Tekashi 6ix9ine imágenes privadas de Yailin La Más Viral

Muchos se preguntarán cómo un artista como Tekashi 69 no tomó estas “previsiones”. Sin embargo, una captura de pantalla fue la que dejó a la vista, varias imágenes en miniatura de todo el carrete de fotos que tenía en el celular.

Los fans de ambos, así como los retractores, pudieron ampliar las fotos que estaban abajo y darse cuenta de que eran íntimas y privadas. Varios medios y figuras en dominicana están señalando al rapero de haber orquestado todo.

Por lo pronto, ellos siguen viajando y sacando material juntos. Primero fue el tema “Pa Ti” que cuenta actualmente con 28 millones de reproducciones en YouTube. Y posteriormente, el videoclip del “Dueño”, donde Yailin La Más Viral aparece como modelo principal y un bikini mínimo haciendo provocadores movimientos. Ahora resta esperar a ver si la cantante de género urbano y el rapero de origen mexicano, nacido en Nueva York, confirman o desmienten el supuesto romance. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

No solo Tekashi 69, Anuel AA, también publicó foto de Yailin

No es la primera vez que la cantante nacida en República Dominicana es “víctima”, por así decirlo, de alguna pareja en cuanto a publicaciones subidas de tono y descuidos. El propio ex de Karol G también filtró por error fotos de cuando apenas comenzaba su relación con Yailin.

Para aquel momento, apenas acababa de separarse de la colombiana y apenas se dejaba ver en esta nueva relación. Las imágenes fueron entonces en una casa y ellos se veían a medio cuerpo dentro de la piscina. No pasaron muchos minutos y el intérprete de “Las Leyendas No Mueren”, “Mejor Que Yo” y “Más Rica Que Ayer”, las borró de sus cuentas de Twitter a Instagram. Sin embargo, fans habían hecho sus respectivas capturas de pantalla. Las polémicas fotos intimas que publicó Anuel AA con Yailin pic.twitter.com/NfRDze0CT7— ShowMundial (@ShowmundialShow) August 4, 2022

