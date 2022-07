Anuel AA pone a perrear a Yailin La Más Viral en cacheteros, pero todos se fijan en el brazo de él

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yailin La Más Viral y Anuel AA siguen el ojo del huracán por todo lo que hacen. Hace pocos días el ex de Karol G estuvo dando un concierto en España, donde invitó a cantar y perrear en tarima a su esposa. Ella vestía unos shorts cacheteros blancos con los que se destacó haciendo su movimiento de colita, pero los fans del cantante se fijaron en algo un tanto extraño que se podía ver en su brazo.

“¿Qué tiene Anuel AA en el brazo?”, es lo que se preguntan muchos. Esto sin mencionar por qué está tan delgado. Misma aclaratoria que hizo él hace unas semanas cuando desmintió problemas de drogas. El cantante dio una entrevista junto a su esposa Yailin La Más Viral y ahí explicó que estaba pasado de peso y que ella lo puso en régimen alimenticio. Sin embargo, sus fans se preocuparon al notal en un concierto que el máximo exponente del trap latino tenía una protuberancia en su brazo. Esto a pesar que Yailin estaba en plena tarima perreando y dando el todo por el todo como ha hecho en sus últimas presentaciones.

Muchos aseguran que puede ser un dispositivo intradérmico que se haya colocado el cantante para perder peso. Otros dicen que son las típicas protuberancias que se colocan muchos para adornar su cuerpo. Ya sabemos que Anuel AA una vez explicó tener otra prenda parecida en sus partes íntimas. Lo cierto es que la imagen se ha viral y ha desplazado los sensuales movimientos de Yailin La Más Viral. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Hasta el momento del cierre de esta nota ni Anuel AA, ni Yailin La Más Viral se habían pronunciado al respecto. Lo que sí seguía haciendo la pareja es celebrando los 20 años de “La Chivirika“. El ex de Karol G no puso reparo en regalarle todos los lujos posibles mientras ella usaba un micro hilo dental a bordo de un yate de lujo en señal de alegría. View this post on Instagram A post shared by ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial)

Luego se pudo ver a la dominicana sentada en una mesa de uns restaurante que Anuel AA mandó a llenar de globos. Justo hoy se celebra un mes de la supuesta hija del boricua. A pesar que no han hecho mención en público sobre esto. La madre de la niña asegura que la menor de edad lleva el apellido del cantante. La pequeña había nacido unos días después que Yailin La Más Viral y Anuel AA publicaran las fotos de su matrimonio civil. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

El mismo fue bastante sencillo y prometen hacer una boda eclesiástica por todo lo alto más adelante. Por ahora, nosotros les dejamos el temas de ambos llamado “Si Tú Me Busca”, que cuenta con más de 50 millones de reproducciones en Youtube.

