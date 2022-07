Yailin La más Viral usa micro hilo dental mientras Anuel AA le celebra sus 20 años a full lujo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante de trap dominicana Yailin La Más Viral cumplió apenas 20 años y su esposo Anuel AA se lo ha celebrado tirando la casa por la ventana y a full lujo mientras ella lucía un micro hilo dental, que dejó a más de uno con la quijada en el suelo. Ella misma publicó en sus historias de Instagram, donde se apreciaba la tanga pequeñita que usó a bordo de un yate, una moto de agua y en pleno alta mar.

Por supuesto que un hombre casado y enamorado como lo está el ex de Karol G, Anuel AA, no podía celbrarle el cumpleñaos a su amada Yailin La Más Viral de manera sencillita. Todo lo contrario, el reggaetonero le dio cajas de joyas de lujo. En su mayoría de la marca Cartier. También un reloj de la misma firma con diamantes, un viaje en yate con chef a full lujo y un perrito de $11 mil dólares. Mientras, La Chivirika mostraba sus curvas delanteras y de retaguardia con un hilo dental casi imperceptible a la vista. El ex de #KarolG le dio un festejo de cumpleaños de ensueño a su esposa, #YailinLaMásViral. 😮🤩https://t.co/lafPxCwjNU— Univision Famosos (@unifamosos) July 5, 2022 Haz click para ver la imagen.

Esto con motivo de celebrar los 20 años de Yailin La Más Viral. Anuel AA, con lo consentidor que es, no usó frenos para darle a la dominicana todos los lujos que se merece. Ya sabemos que en el mundo de las celebridades ya no basta con tener coches de lujo, joyas de diamantes y prendas de los diseñadores más exclusivos; ahora los animales de compañía se han convertido en la última señal de estatus y poderío económico. View this post on Instagram A post shared by Anuelaa y yailinlamasviral ❤️ (@yailinlamasviral_y_anuelaa)

Justin Bieber pagó 35.000 dólares por cada uno de sus gatos Savannah, un cruce entre una especie doméstica y un serval; J Balvin tiene un perro de la raza Akita al que le pinta la cola de colores para que vaya a la última moda; Maluma desembolsó una pequeña fortuna para cumplir su sueño de tener un caballo pura sangre; Belinda le compró un collar de 90 mil pesos al mono araña de su entonces prometido Christian Nodal; y los perritos de Paris Hilton viven en su propia mansión en miniatura valorada en más de 300 mil dólares. View this post on Instagram A post shared by YAILIN LA MAS VIRAL 🧿🇩🇴 (@yailinlamassvirall1)

Anuel AA también quiere presumir de contar con una mascota tan exclusiva como valiosa y esta semana ha sorprendido a su prometida Yailin La Más Viral con un perrito por el que pagó 11 mil dólares como regalo por su vigésimo cumpleaños. Su nueva dueña se ha encargado de especificar cuánto costó ante todos sus seguidores de Instagram mientras se queja de que el cachorrito es un “diablo tremendo” que no le hace el menor caso. View this post on Instagram A post shared by ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial)

Sigue leyendo:

Yailin La Más Viral hace erótico baile a Anuel AA a pocos días de su presentación en la UFC

Yailin La Más Viral acaricia su busto y fans de Anuel AA claman por ella en concierto

En pleno concierto, Anuel AA hace referencia a Karol G y no a su esposa Yailin

Anuel AA amenazó con lanzar a Yailin La Más Viral a la alberca si esta no le pedía perdón