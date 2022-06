Yailin La Más Viral hace erótico baile a Anuel AA a pocos días de su presentación en la UFC

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una de las parejas del momento no paran de ser tendencia en las redes sociales. Hablamos de Anuel AA y Yailin La Más Viral. Esta última no tiene vergüenza alguna en hacerle cualquier tipo baile erótico a su reciente esposo de manera pública. Todo lo contrario, les encanta mostrar lo bien que se la llevan y la química física que hay entre ellos. Así que, muy quitada de la pena, “La Chivirika” se dio con todo y perreo intenso sobre el cantante de género urbano. Mientras él presumía que el fin de semana tocará en Las Vegas en las famosas peleas de la UFC.

La dominicana tenía un vestido traslúcido muy cortito. Por supuesto movió la retaguardia como ella acostumbra y Anuel AA estaba atrás. De hecho, como el cantante ha perdido mucho peso, muchos aseguraron que se debe a los bailes de la dominicana. La pareja se casó recientemente en un matrimonio civil muy sencillo y prometen hacer un festejo eclesiástico por todo lo alto. Anuel AA se estará presentando en uno de sus deportes favoritos y en el cual también invierte dinero: la UFC. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Esto sucede días antes que naciera una supuesta hija de Anuel AA. El nombre de la madre es Melissa Vallecilla y dije que tuvo una relación muy corta con el cantante de trap. Supuestamente el mismo habría pedido una prueba de ADN. Aunque aseguran que la niña ya tiene el apellido del cantante (Gianella Gazmey Vallecilla). Pero ni él, ni Yailin se han pronunciaron al respecto hasta el momento de cierre de esta nota. View this post on Instagram A post shared by Melissa Vallecilla (@meli__valle)

En cuanto a su ex Karol G, fue el propio Anuel AA el que se equivocó hace unos días en una de sus presentaciones y, cuando fue a decir “Bebecitas”, corrigió de inmediato y dijo que esas ya no estaban que ahora eran “Las Chivirikas”. Término por el que han llamado a Ana Gabriel se disculpa públicamente con Yailin La Más Viral tras asegurar que no la conocedesde sus inicios en la música. De hecho ese es el videoclip que la salta a la fama.

En una entrevista reciente, Yailin La Más Viral y Anuel AA hablaron de cómo se conocieron, qué los enamora del uno del otro. De lo difícil que ha sido para la dominicana leer todas las críticas que recibe en redes sociales. Y muy importante también, del trabajo que ambos vienen realizando a nivel musical. Incluso de una reciente colaboración que tendrá ella con Rosalía.

No es un secreto para nadie que Anuel AA, así como su papá, es un excelente productor así que te está guiando a Yailin de la mejor manera que puede hacerlo tanto como lo hizo con Karol G también. Una muestra de esto, es el primer videoclip de ambos titulado “Si Tú Me Busca”.

