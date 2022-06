Nace hija de Anuel AA y tiene su apellido, según indicó la propia madre ¿Qué opina Yailin?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mientras Anuel AA y Yailin La Más Viral celebraban que se habían casado por lo civil, una modelo e influencer colombiana de nombre Melissa Vallecilla daba a conocer que su hija había nacido. Esta misma mujer asegura que la pequeña supuestamente es hija del ex de Karol G, pero qué piensa realmente “La Chivirika” sobre esto. Lo que más llama la atención es que, según la mujer en cuestión, la niña ya tendría el apellido del reguetonero y su nombre es: Gianella Gazmey Vallecilla.

Pues nada, de manera pública. La dominicana se ha mantenido en completo silencio respecto al tema. De hecho, hace apenas unos días se hizo viral la primera entrevista que otorgaron juntos Yailin La Más Viral y Anuel AA a Alofoke Radio Show. Ahí hablaron de cómo se conocieron, quién dio el primer paso, cuáles son las planes que tienen a futuro como pareja y a nivel profesional pero jamás se hizo mención de la supuesta hija del puertorriqueño.

Hace unos meses, la propia Tanya Charry de El Gordo y La Flaca daba a conocer que Anuel AA supuestamente se iba a convertir padre por segunda vez. Dio detalles de la mujer de nombre Melissa Vallecilla y que el cantante le habría dejado de responderle los mensajes y el teléfono. Supuestamente, cuando la modelo en cuestión se enteró que estaba embarazada, se lo notificó al cantante. Ya el mismo había comenzado a salir con Yailin La Más Viral. Ahora es precisamente ella, la propia madre de la niña, la que dio a conocer que la supuesta hija de el ex de Karol G había nacido. View this post on Instagram A post shared by Melissa Vallecilla (@meli__valle)

Por otro lado, se pudo conocer que el propio Anuel AA había solicitado una prueba de paternidad y que la misma dio positivo. Sin embargo, esto no lo ha confirmado aún la propia Melissa. Lo que sí sucedió es que la mujer publicó en su cuenta de Instagram la imagen de ella con la bebé, al tiempo que daba a conocer que la pequeñita tiene el apellido de su supuesto papá. View this post on Instagram A post shared by Melissa Vallecilla (@meli__valle)

Apenas tres días antes del nacimiento de la misma Yailin La más Viral celebraba su boda por civil con Yailin La Más Viral. Nada preparado, todo lo contrario, muy sencillo. De hecho, ellos no estaban vestidos para la ocasión y en su casa habían muy pocas personas aún así la pareja se dejó ver feliz. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Todo parece indicar que, de ser cierta esta información, tanto Anuel AA como Yailin La Más Viral no piensan opinar al respecto de manera pública. Es poco lo que el exponente de reggaetón ha hablado sobre su primer hijo, así que no dudamos que quiera mantener esta parte de él fuera del foco de la prensa.

Sigue leyendo:

Anuel AA muestra el “paquete” en calzoncillos de la UFC y desmiente problemas de drogas

Yailin La Más Viral sufre accidente en pleno escenario después de prohibir las pelucas de Karol G en su concierto

Yailin La Más Viral se saca la tanga para “perrear” intenso y sorprender a Anuel AA con sus movimientos de lengua

Anuel AA amenazó con lanzar a Yailin La Más Viral a la alberca si esta no le pedía perdón

VIDEO: Yailin la Más Viral presume las nuevas cirugías que se hizo en el rostro