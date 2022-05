Anuel AA muestra el “paquete” en calzoncillos de la UFC y desmiente problemas de drogas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

EL cantante Anuel AA, al igual que su ex Karol G anda de gira por Latinoamérica y cuando no, anda acompañado a su novia Yailin La Más Viral en su lanzamiento también y los diferentes toques que ha tenido la dominicana. Sin embargo, el cantante de trap se hartó y salió a modelar unos calzoncillos de la UFC y dejó claro que no tiene ni problemas de drogas ni de alimentación. Por supuesto, su “paquete” también fue centro de comentarios.

“No entiendo ahora que si Anuel AA está bien flaco, que si Anuel AA, que si las drogas… Miren lo que yo estoy es bien… Que si estaba bien gordo…. Y ahora que me veo bien hijo de la gran p****… Usted está loco. Que si las drogas… Ustedes lo que están es bien mordidos siguen pasando los años y yo sigo así… No encuentran una puñ****. Siempre quieren sacarme saco un palo, hago una gira… La gloria es de Dios…”, fueron parte de lo que dijo Anuel AA en Instagram en cuanto a los rumores de su delgadez. Pero su paquete fue también objeto de comentarios.

“¿Hermano y eso de ahí tiene carnet de identidad?”, “Bien rico es o que está”, “Lo que menos vi fue la cara”, “No puedo concentrarme en lo que dices me vas a sacar un ojo”, fueron en su mayoría halagos para Anuel AA. Sin embargo, una minoría señaló que el volumen de su “paquete” se debe a que: “Se colocó una media”. Por supuesto, Anuel AA no salió a comprobar eso. La censura de Instagram llega solo a presumir su nueva y saludable figura en calzoncillos de la UFC. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

En cuanto a su relación con Yailin La Más Viral sigue todo viento en popa. Tienen una mansión juntos y muchos proyectos que ya han dado a la luz. Como por ejemplo, el video de ambos “Si Tú Me Busca”, que no para de acumular millones de vistas en Youtube.

