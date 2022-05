Yailin La Más Viral mostró delantera y retaguardia, mientras que Anuel AA causó estragos en Perú y Karol G en Colombia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Estos tres no paran de ser noticia en las redes sociales y tiene acaparado casi todo el mercado latino. Yailin La más Viral mostró delantera y retaguardia con unos atuendos provocativos en Instagram mientras que Karol G causaba estragos en Colombia al igual que Anuel AA en Perú.

Anuel AA dio un concierto a casa llena en Argentina y después en Perú , donde además los fans enloquecieron con el puertorriqueño y corrieron a las calles al perseguirlo. Al punto, que se salió del auto y él mismo grabó todos los estragos que causa su música. Mientras, su novia Yailin La Más Viral ponía a más de uno a botar la baba al mostrar casi sus atributos por completo. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Por otro lado, la ex de Anuel AA, Karol G, triunfó con una serie de conciertos com parte de su Bichota Tour 2022 en Medellín y Bogotá, Colombia respectivamente. View this post on Instagram A post shared by REGGAETON TOTAL (@reggaetontotal)

Yailin La Más Viral está acompañando a su amado Anuel AA en la gira que está haciendo por varios países de Latinoamérica después de un tiempo alejado de los escenarios con un show propio. La relación con Yailin La Más Viral lo ha puesto a trabajar más que nunca en estudio y ambos sacaron el tema “Si Tu Me Dejas“, que está rompiendo las reproducciones en Youtube. Pero su ex, Karol G, no se queda atrás.

La Bichota llegó a su país natal haciendo Sold Out. Además ha tenido unos invitados de lujo: Grupo Niche y Andrés Cepeda, que dieron lo mejor de ellos en escenario. Por otro lado, Karol G le está haciendo la competencia a Yailin La Más Viral y a Anuel AA con su tema “Provenza“. Mismo que cuenta con 120 millones de reproducciones en Youtube.

Karol G ya se prepara para su $trip Love Tour que la llevará a recorrer de nuevo varias ciudades de los Estados Unidos, pero en una gira mucho más sexy y con otros arreglos. Pero para la colombiana no todo es la música. De hecho, la buenas causas son otra cosa que llenan realmente su corazón. Karol G le regaló unos tickets a un estudiante que no podía ir pues debía utilizar el dinero en pagar una maestría. Sin embargo, La Bichota leyó su tweet y lo invitó con sus amigos y mamá. Mi madre al principio no le creía, tenía miedo, pero sé que mañana dará todo lo mejor conmigo en el evento de @karolg en su #BICHOTATOUR y se que este logro es por los 2 no soy lo que soy si no es por ella #Bichotella #BICHOTATOUR pic.twitter.com/yE4MTrqVJy— Sebastian (@Sebaas_tian) May 22, 2022

Además estuvo visitando una fundación de niños con cáncer en Bogotá, Colombia. Ahí puso hasta a los más chiquitos a bailar y cantar sus canciones. Además, los abrazó, les dio más música y mucha alegría a esos niños. Mismos que más que nunca necesitan tener la mejor de las energía y Karol G es muy buena en esa área. Sin duda es un mujer que haciendo marcando la historia de la mujer latina en el mundo. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

