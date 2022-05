Yailin La Más Viral mostró casi todo con pantalón transparente en Nueva York y lloró en el hombro de Anuel AA

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La interprete dominicana y pareja sentimental de Anuel AA, Yailin La Más Viral, agotó boletería de su primer show en Nueva York. La cantante de trap explotó las redes al hacerse virales videos de su concierto hace dos noches. Ahí lo mostró casi todo con un pantalón transparente, lanzó indirectas y lloró en el hombro de Anuel AA, pues uno de sus sueños se está haciendo realidad.

Karol G, la ex de Anuel AA, no es la única que cumplió uno de sus más grandes anhelos de Coachella 2022. Yailin La Más Viral, quien tiempo atrás popularizó la canción “Chivirika”, el cual se hizo súper popular en plataformas digitales, se presentó ayer a casa llena en Nueva York escoltada por su amor. El mismo tras bastidores supervisando de cerca lo que fue la actuación de su novia y viendo que nadie se propasara con ella porque su cuerpo quedó casi todo al descubierto con un pantalón transparente.

Yailin La Más Viral presentó su curvilínea figura envuelta en un sexy conjunto de malla transparente que dejó poco a la imaginación. Su “colita” y demás atributos quedaron al descubierto y dejaron claro por qué Anuel AA anda botando la baba. Ante el éxito absoluto, Yailin se volteó y abrazó a su novio para llorar en su hombro de emoción. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Ya sabemos que la cantante, como ella misma lo ha explicado, pasó mucha necesidad hace unos años atrás. Ahora es todo un sueño estar cantando y a lleno total. La dominicana voló en avión privado desde Las Vegas, Nevada y aterrizó en la ciudad de Nueva York con la expectativa de haber agotado las entradas del espectáculo que se desarrolló en local nocturno Salsa con Fuego, mismo que estaba a reventar. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

En el escenario pasó de todo. Al comienzo Yailin La Más Viral agradeció a Dios y a su público. Visiblemente emocionada comenzó a llorar en ese momento su pareja Anuel AA salió al paso y la abrazó frente a todo el público. También se viralizaron fragmentos de su presentación, donde la dominicana le lanzó indirectas a Karol G tal y como lo reseñó el portal Chisme No Like, momento en el que se escucharon frases como: “Nadie te ha vuelto a llamar, tú sola estás llorando” y “A los hombres le gustan las mujeres malas”, lo que deja ver que la rivalidad y tirantez entre ambas cantantes trasciende las redes y se muda a los escenarios. View this post on Instagram A post shared by ANUEL AA FANS (@anuel.2blea436)

Otro de los grandes momentos de la noche fue el momento en el que Yailin La Más Viral interpretó en vivo junto a Anuel AA su super éxito: “Si tú me busca”, canción que ya alcanza más de 30 millones de reproducciones en Youtube. La famosa novia dominicana de Anuel AA colgó en sus redes un video de resumen del show en el que se puede leer su agradecimiento a todo el público y la promesa de trabajar y ser cada día mejor para complacer a toda su fanaticada. Sin duda, el reguetonero es un gran pilar en la carrera de la dominicana.

