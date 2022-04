VIDEO: Yailin la Más Viral saca canción contra Karol G y la controversia se vuelve a encender

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las indirectas entre Karol G y la nueva pareja de su ex novio, Yailin La Más Viral, están lejos de terminar, pues ahora fue el turno de la influencer de enviar un mensaje a “La Bichota” a través de su nueva canción. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Hace algunos días, la famosa cantante de cabellera azul celebró el lanzamiento de su tema “Provenza”, pero, como ya es costumbre, su estreno trajo consigo decenas de especulaciones sobre la letra de dicho tema, asegurando que una vez más se trata de un mensaje para su ex novio.

De acuerdo a los internautas, el verso que hace referencia a Anuel AA se trata de: “¿Qué de malo puede pasar? ¿Qué nos vaya mal? Estoy afuera, sal. Tenemos cosas pendientes por repasar. Tú eres un polvito difícil de reemplazar“.

Sin embargo, ahora fue turno de la influencer Yailin La Más Viral de recurrir a la música y todo parece indicar que su nuevo tema trajo consigo una respuesta para Karol G.

“Quiere que llame” es el título de la canción en la que la celebridad de internet comparte créditos con Jon Z, el dominio y Feloma e incluso muestra representaciones animadas de ella besándose con su prometido Anuel AA.

“Me gusta cómo me complace, no importa la hora, no importa el lugar, yo solo quiero que él pase. Hay mucha gente que está sofoca, me enfogona contigo, la exnovia tuya me tiene ubicada porque salgo contigo“, dice Yailin en la pieza musical que parece esta dedicada a Karol G y que ya ha generado revuelo en redes sociales.

Esta presunta indirecta surge a solo una semana de que el rapero Anuel AA se mostrara más que molesto por un chiste que Karol G realizó durante su presentación en Coachella, presuntamente con relación la última colaboración de él con su novia Yailin llamada “Si tu me busca”.

