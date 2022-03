Yailin La Más Viral imita escote de Karol G y llega con Anuel AA a ver a McGregor a la UFC

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La rival de Karol G, Yailin La Más Viral, no para de dar de qué hablar y es que no solo es novia del ex de la colombiana, Anuel AA, sino que ahora la dominicana ha usado un traje elegante y un escote muy parecido al que usó Karol G hace unos días en los Billboard in Music 2022 solo que negro. Esta elegancia de Yailin fue para acompañar a Anuel AA a ver la pelea de la UFC entre Conor McGregor y Nate Diaz.

Muchos aseguran que Yailin La Más Viral se está volviendo más elegante e incluso algunos dicen que hasta se parece a Kim Kardashian, pero la verdad es que todo indica que, el escote que usó imita al que también usó días antes Karol G con un vestido muy similar al de Julia Roberts en Pretty Woman. Ahora, Yailin La Más Viral llegó como toda una reina al lado de su Anuel AA a la pelea de la UFC, donde McGregor perdió la batalla ante Nate Diaz. View this post on Instagram A post shared by Anuel (@anuel_fanspage2022)

Anuel AA no ha parado de llenar de lujos a Yailin La Más Viral y de hecho, ella misma lo presume en las redes sociales. Además de las joyas y los zapatos, también la lleva en jet privado a donde sea que tengan que ir. Mismo en el que no tuvieron reparo, ni vergüenza alguna de dejarse ver en una posición bastante sugerente. Ya sabemos que los famosos no paran de hacer “Live” en Instagram, así sea para dejar el celular a los lejos mientras todos los fans y los “haters” también observan qué hacen. View this post on Instagram A post shared by Alinstante RD (@alinstanterdcom)

Hace unas semanas, Yailin La Más Viral llegó mostrando “las boobies” al juego de las estrellas de la NBA. Días antes, también estuvo Karol G, quien llegó agarrada de la mano de su mejor amigo, Daiky Gamboa. No sabemos si ahora veamos a Karol G asistir a una pelea de la UFC. Todo indica que la pareja conformada por Anuel AA y Yailin La Más Viral se siguen los pasos con Karol G en materia de eventos, así como en los outfits que ambas usan. Así que, como los que nos trajo aquí fue el escote de Yailin, les dejamos un tema de su novio Anuel AA, donde el peleador McGregor aparece en él y dónde aseguran que, las partes donde mencionan a Karol G fueron eliminadas.

