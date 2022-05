Karol G usa hilo dental transparente por todos lados y se desata bailando salsa con Grupo Niche en Colombia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Bichota Karol G llegó a su país y tuvo un lleno absoluto en Cali, Colombia al mejor estilo de estrellas de la altura de Adele y Madonna. Además salió a cantar con un atrevido look que lo componía un bodysuit transparente por todos lados. Pero lo que hizo estallar la noche fue que cantó y bailó salsa al lado de una de las agrupaciones más importantes de ese país, Grupo Niche.

En tonos azules y con transparencias hasta abajo por delante e hilo dental por detrás, Karol G triunfó en Cali, Colombia y rindió un pequeño tributo a una de las bandas latinas famosos a nivel de mundial cuando de salsa se trata: Grupo Niche. sin miedo a nada, La Bichota demostró sus dones en el género y el Estadio Olímpico Pascual Guerrero se caía de orgullo, gritos y hasta lágrimas. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Ya habíamos visto a Karol G triunfar en Coachella 2022. Después de esa presentación se pudiese pensar que La Bichota había dado ya el todo por el todo, pero no. La colombiana sorprendió con nuevos outfits, nuevos arreglos musicales y más energía. Por supuesto, ese no fue su único hilo dental que presumió durante la presentación: blanco, rojo y hasta dorado, fueron los que siguieron. View this post on Instagram A post shared by Karol G 👸🏼 (@karolglasoberana)

Todos los éxitos de Karol G fueron coreados masivamente: Bichota, 200 Copas, El Barco, su éxito junto a Becky G “MAMIII” y el momento cumbre, su último hit: Provenza. Desde tempranas horas y al entrar al recinto, los fans la coreaban a todo volumen haciendo que la cantante pudiera sentir la fuerza y amor de los mismos por la peliazul. View this post on Instagram A post shared by Karol G 👸🏼 (@karolglasoberana)

Todos lo presentes la cantaron mientras Karol G se elevaba en un tarima central para ver todo lo cosechado. Fue tanta la emoción para la cantante, que registró el momento con su celular y estaba visiblemente conmovida. Si hay algo que Karol G no ha dejado de lado por la fama es su humildad. View this post on Instagram A post shared by Karol G 👸🏼 (@karolglasoberana)

Justo cuando llegó al lugar donde daría el concierto, se tomó fotos con todos los empleados de la producción, equipo de seguridad y cualquiera que hubiese puesto un granito de arena para hacer de esta, una de sus grandes noches. View this post on Instagram A post shared by Karol G Clips (@karolgclips)

Karol G seguirá con su Bichota Tour Latinoamérica Tour 2022 y además comenzará con el $trip Love Tour 2022. Ya dijo que promete mucha sensualidad y sexualidad en tarima y sabemos que anda en ensayos intensivos por lo mismo. Mientras, su éxito Provenza sigue liderando las reproducciones en las plataformas digitales como Spotify y Youtube.

