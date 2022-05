Karol G se saca la parte de abajo de su body después de visitar Provenza en Medellín

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El barrio Provenza en Medellín vivió momentos de alegría cuando Karol G salió a cantar la canción que lleva el mismo nombre. Horas después, se sacó el body por fuera de su pantalón y posó para la cámara, después de recibir el aplauso más importante para La Bichota, el de su sitio natal.

“Ustedes me ven con cantando en muchas partes por ahí, que no se cómo pu…. bien chimba. Pero yo soy aquí de Provenza. De mí también se rieron…”, dijo Karol G en frente de todos los habitantes de Provenza en Medellín, Colombia. Ahí La Bichota cantó ese tema y “MAMIII”, su éxito con Becky G. Horas después posó para su Instagram sacándose el body blanco que llevaba puesto. View this post on Instagram A post shared by Karol G Content (@karolgcontent)

La cantante colombiana no ha dejado para nadie. No solo cosechó un éxito inaudito los dos últimos fines de semana en Coachella 2022, sino que al día siguiente anunció su Strip Love Tour USA 2022 con el que recorrerá varias ciudades de los Estados Unidos. Esto lo hará en conjunto con lo que queda del Bichota Tour Latinoamérica. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Recientemente confesó que cambiará su cabello azul. Pero que terminará sus giras con ese color porque sabe que mucha gente que quiere conocer a Karol G, también quiere verla en su era azul. Pero que es algo que piensa todos los días y que siente que ya está lista para hacerlo. Incluso aseguró que le han estado probando pelucas de distintos colores y estilos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLOUD (@karolg.anuel.news)

En cuanto a su ex Anuel AA, su novia Yailin La Más Viral también triunfó en Nueva York, donde cantó con un panatalón trasnparente y después lloró conmovida por su éxito en los brazos de su amor. Tal cual como sucedió con su ex Karol G, el puertorriqueño grabó un tema con su novia actual. “Si Tu me Busca” el cual cuenta con 40 millones de reproducciones en Youtube.

