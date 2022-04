Karol G baila en trikini blanco y muestra un adelanto de “Provenza”, su nuevo tema en solitario

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de su exitoso show en Coachella 2022 donde el público cayó rendido a los pies de La Bichota, Karol G se fue a tomar el sol con un trikini blanco que dejaba sus curvas a la vista. Además aprovechó de mostrar un adelanto de su nuevo proyecto y tema en solitario “Provenza”, a más de un año de haber sacado el último.

“Provenza. Recordé que no he sacado música nueva y me animé”, escribió Karol G en su cuenta de Instagram al tiempo que se contoneaba y acariciaba su cuerpo al ritmo de su nueva canción en solitario. Claro que la colombiana ha sacado temas en el último año, pero siempre en colaboración. De hecho, la última ha sido una de las más exitosas: Con su amiga Becky G. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Ambas lanzaron hace unos meses “MAMIII“ y ha sido toda una revolución. sobre todo durante el fin de semana que la cantaron en vivo juntas por primera vez en Coachella 2022. Karol G y Becky dejaron sus pantysitos por fuera y le dijeron a las mujeres: “A veces te dejan por algo pero y ni siquiera por algo más rico”, causando la euforia de todos los presentes. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Karol G siempre tuvo el sueño de cantar en este, uno de los festivales más importantes de música en el mundo. Coachella 2022 se vistió de azul el domingo. Las pelucas simulando la cabellera de La Bichota se veían por doquier. Una mujersota vistiendo un bodysuit de correas de jean, uno de sus acostumbrados hilos dentales y después el tricolor de la bandera de Colombia fue el outfit perfecto para que la reguetonera marcara la historia de su carrera y de este festival. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg) Deslizar a la derecha.

Dos años estuvo sin llevarse a cabo Coachella 2022 y toda una vida fue el tiempo que Karol G esperó para cumplir uno de sus sueños: cantar en la tarima principal. Como buena mujer latina rindió un homenaje a los grandes éxitos de artistas hispanos que, aunque fueron número uno en las carteleras mundiales, jamás se tocaron en ese escenario. Celia Cruz, Ricky Martin, Luis Fonsi, Shakira, J Balvin y hasta Selena fueron algunos de los grandes a los que la ex de Anuel AA les rindió un merecido tributo. View this post on Instagram A post shared by ❤‍🔥Karolgupdates❤‍🔥 (@karolgupdates_)

Justo Anuel AA escribió horas después un indirecta y parece haberle dado con todo a Karol G: “Y esto que dicen que supuestamente soy yo di el que está estancado en el pasado????? Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda o a mí sin cojones me tiene!!!…”. Para nadie es un secreto que mucho de lo que se dijo cuando “Los Bebecitos” se seprararon fue que él tenía celos de la carrera exitosa que está cosechando la colombiana. Otros medios y periodistas que cubren el género urbano aseguraron también para su momento, que había sido una infidelidad por parte del puertorriqueño. Lo cierto es que ninguno habló oficialmente del motivo de la ruptura, más allá de decir que no estaban juntos por estar en momentos distintos en sus vidas. View this post on Instagram A post shared by PONCHANDO (@ponchando)

Durante el Bichota Tour, Anuel AA se apareció en El Coliseo de Puerto Rico y sorprendió a Karol G en plena tarima. Ahí se dijeron unas palabras de cariño el uno al otro y después pasaron la página en el camerino de la cantante. Sin embargo, la relación del cantante de trap con la dominicana Yailin La Más Viral tomó vuelo. Múltiples son las publicaciones en redes sociales que evidencian lo unidos que están, por lo que muy probablemente este haya sido el motivo por lo que “la amistad” entre Karol G y Anuel AA después de la relación, no siguió avanzando.

