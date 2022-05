Yailin La Más Viral presume extraña tanga en el espejo mientras Anuel AA se pregunta: “¿Qué nos pasó?”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La dominicana Yailin La Más viral sigue creciendo en popularidad y estilo y su última publicación en Instagram así lo demuestra. La cantante posó frente al espejo con una mínima y extraña tanga que tenía un retazo mínimo de tela que apenas le cubría su voluptuosa retaguardia. Mientras, su novio Anuel AA se pregunta: “¿Qué nos Pasó?”.

Este es el nuevo tema del cantante Anuel AA, cuyo videoclip ya está acaparando las vistas en Youtube. Es inevitable que al escuchar el título uno no piense de inmediato en su ex Karol G. Pero resulta que el tema no parece ser para La Bichota. Mientras, Yailin La Más Viral se apodera de las redes sociales presumiendo una tanga diminuta y particular y hablando de la envidia.

“Afortunado es quien no Lleva la envidia como compañero”, escribió Yailin La Más Viral en su cuenta de Instagram al tiempo que presumía su cuerpazo y tanga. Además, la novia de Anuel AA usó una peluca rosada y unas botas brillantes denotando lo muy consentida que está por su novio el ex de Karol G. View this post on Instagram A post shared by LaPatanaMusic (@lapatanamusic)

Karol G y Anuel AA han estado persiguiéndose sin querer cada uno en sus diferentes giras. Primero fue perú, donde el exponente de trap suspendió un concierto por problemas técnicos. Y ahora le toca a Chile. Anuel AA cantará en Viña del Mar y Karol G ya se presentó hace unos días en Chile donde recibió una ovación de pie. View this post on Instagram A post shared by Karol G 👸🏼 (@karolglasoberana)

Por su lado, Anuel AA ha tenido un éxito impresionante en su regreso a los escenarios. Solo basta con chequear las redes sociales. Yailin La Más Viral también tiene proyecto en puerta y se trataría de su nuevo tema. Ambos no han dejado de trabajar en estudio y se han vuelto casi inseparables. Al punto, que el propio ex de Karol G mandó a buscar a a dominicana en un avión privado, pues ya la extrañaba mucho. Aquí les dejamos el tema de ambos que es todo un éxito en Youtube, “Si Tú Me Busca”.

Justo hace pocos días Anuel AA repitió un mensaje de amor a Yailin La Más Viral en Instagram: “Recuerda que al árbol que más frutos da, es al que más piedras le tiran!!!!!!! @yailinlamasviralreal TE AMO”. También aseguró que por ella moriría y mataría de ser necesario. Sin duda esta pareja se está consolidando como una de las más fuertes del género urbano. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

