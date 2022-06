Anuel AA amenazó con lanzar a su novia Yailin La Más Viral a la alberca si esta no le pedía perdón

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mientras Karol G sigue girando por Latinoamérica como también ha estado haciendo su ex Anuel AA, este hizo un alto para encaramarse a su novia Yailin La Más Viral en hombros al tiempo que la amenaza de lanzarla a la piscina si no le pedía perdón. ¿De qué? No sabemos, pero esta pareja no para de hacerse bromas.

“Pide perdón. Pídeme perdón …. Pide perdón”, repetía sin parar el ex de Karol G, Anuel AA, a su novia la dominicana Yailin La Más Viral, quien no paraba de gritar sin control. Por su puesto fue un momento perfecto para que la cantante de trap presumiera su voluptuosa retaguardia con unos cacheteros color durazno.

Anuel AA no para de alabar a su novia en Instagram. Hace poco le dedicó unos sentidos mensajes en la misma dando a entender que toda la presión de las redes sociales, que la misma ha recibido la han hecho más fuerte. “Recuerda que al árbol que más frutos da, es al que más piedras le tiran!!!!!!! @yailinlamasviralreal TE AMO”, escribió el puertorriqueño. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Yaiin La Más Viral no ha parado de trabajar en estudio. Su tema con Anuel AA, “Si Tú Me Busca” y el candente video musical de ambos es uno de los preferidos del público hispano en Youtube. La cantante se está preparando para sacar más éxitos.

De hecho, está corriendo el rumor que Yailin La Más Viral grabó un tema con la cantante también de origen dominicano Cardi B. No es un secreto que la rapera ama hacer colaboraciones. Con la otra que también Yailin La Más Viral habló hace un tiempo fue con Natti Natasha, quien le dio varios consejos a nivel musical en su momento.

Sin embargo, esto activó las alarmas de los fans de La Bichota. Recordemos que Natti Natasha y Karol G son amigas, así que no vieron con buenos ojos este guiño. Sin embargo, eso parece haber sido solo un Live y la intérprete de “Sin Pijama” se ha dedicado de volver a la música después de haber tenido a su hija con Raphy Pina.

Por lo pronto, Yalin La Más Viral sigue de mieles con Anuel AA y, según ellos mismos han confirmado, están en la búsqueda de un hijo. En materia musical, la cantante de Trap sigue avanzando a pasos agigantados. Aquí les dejamos su éxito “Chivirika” que la dio a conocer y que tuvo un gran éxito del género urbano.

