Yailin La Más Viral acaricia su busto y fans de Anuel AA claman por ella en concierto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La dominicana Yailin La Más Viral incendió el Instagram al publicar un historia donde se ve acariciar su busto con un vestido mínimo en la parte de arriba. Pero además ha sabido ganarse a los fans de su nuevo esposo Anuel AA, quien no pararon de clamar por ella durante un concierto.

Con un vestido color carne, Yailin La Más Viral pasó su mano sobre su busto y sus curvas acariciando el los mismos. No cabe duda que la dominicana tiene un cuerpazo de infarto que presume cada vez que puede. Por su parte, la aceptación entre los fans de Anuel AA se ha hecho más evidente. Durante una presentación del puertorriqueño, los presentes no paraban de corear el nombre de Yailin y pedían que cantaran su canción juntos. View this post on Instagram A post shared by Speak News (@speaknews_) Deslizar a la derecha.

Yailin La Más Viral, quien no la ha tenido nada fácil con los fans de Karol G, publicó su agradecimiento para los fans de Anuel AA en las redes sociales. No es un secreto que muchas personas se han aparecido con pelucas azules en los conciertos de ambos. Es la razón por la que Yailin prohibió entraran a sus shows con pelucas de colores. Así lo explicaron en una entrevista con Alofoke Radio Show.

Por otro lado, Anuel AA fue duro con una fan que le lanzó una botella en su presentación y hasta la llamó tonta. Claramente el cantante fue agredido en pleno escenario. Pero el novio de Yailin La Más Viral no hizo caso omiso al ataque sino que dejó en evidencia a la mujer en cuestión y hasta la llamó tonta. La mujer tenía puesta un peluca azul.

Recientemente Yailin La Más Viral y Anuel AA se casaron en un matrimonio civil en una celebración privada, improvisada y muy sencilla. Todo lo contrario a lo que es la pareja del momento. Pero prometieron hacer una boda eclesiástica por todo lo alto, donde las familias de ambos puedan asistir. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Todo esto sucedió en medio del nacimiento de la hija de Anuel AA con la colombiana Melissa Vallecilla. Aunque no han dado ninguno de los dos declaraciones en las que dicen efectivamente sí es la hija del ex de Karol G, todo indica que es cierta la información puesto que la niña lleva su apellido. Al parecer, el cantante habría pedido una prueba de ADN y la misma habría salido positiva. Pero hasta el cierre de esta nota, no existía una declaración oficial por alguna de las partes. View this post on Instagram A post shared by Melissa Vallecilla (@meli__valle)

Por lo pronto, nosotros les dejamos el tema que grabó La Chivirika, Yailin La Más Viral, junto a su amor Anuel AA llamado “Si Tú Me Busca” y que cuenta con casi 50 millones de reproducciones en Youtube.

Sigue lyendo:

Yailin La Más Viral alardea sus curvas con bikini mínimo y confiesa que conoció a Anuel AA en Instagram

Anuel AA amenazó con lanzar a Yailin La Más Viral a la alberca si esta no le pedía perdón

Anuel AA muestra el “paquete” en calzoncillos de la UFC y desmiente problemas de drogas

Yailin La Más Viral presume extraña tanga en el espejo mientras Anuel AA se pregunta: “¿Qué nos pasó?”

Yailin La Más Viral mostró delantera y retaguardia, mientras que Anuel AA causó estragos en Perú y Karol G en Colombia