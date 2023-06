Fans de Yailin ‘La Más Viral’ que asistieron a ‘Mujeres del Movimiento’ critican su show

La presentación de Yailin ‘La Más Viral’ durante el evento ‘Mujeres del Movimiento’ en el United Palace de Nueva York sigue dando mucho de qué hablar. Esta vez fanáticas de ella que asistieron al evento rompieron el silencio y opinaron sobre la polémica presentación.

A través de las redes sociales han circulado videos de fans saliendo del lugar y criticando el show en el que la artista cantó con pista, preguntó constantemente “¿Qué dice?”, se quitó los zapatos y hasta rompió un cartel alusivo a Anuel AA.

“Amo a Yailin, yo realmente soy fanática de sus bendiciones, ¿me entiendes? Y no me gusta el odio que le tiran ni nada de eso, y todos tenemos que apoyarla… es dominicana. Pero no dio lo que estábamos esperando. Gracias a Dios yo compré la boleta más barata”, comenzó diciendo una chica saliendo de United Palace.

Asimismo, la fanática comentó que en lugar todo el mundo tenía una habladuría por lo ocurrido con ‘La Más Viral’ y comentó: “Muy fuerte, no era lo que estábamos esperando, aquí estamos todos con los ojos pelaos, estamos saliendo, nos dejaron secos”.

En otro video que circula en las redes sociales otra admiradora de la ex de Anuel AA criticó que al terminar su show “no se despidió” y que hasta “dañó” el evento.

“Señores (…) está todo el mundo regado aquí (en el United Palace), la más esperada Yailin y nos dejó, ni se despidió ni nah’ (…) To’ el mundo terminó bien, la única que lo dañó fue Yailin. Ella se fue de la tarima sin decirle a nadie, toditos terminaron bien, pero ella desilusionó”, dijo una de las asistentes al evento que estaba molesta.

Otra seguidora de la ‘Chivirika’ criticó al equipo de trabajo que la acompaña y el vestuario que le seleccionaron para ir a ‘Mujeres del Movimiento’, además dejó claro que ella sigue apoyando a la artista.

“Yo soy team Yailin, ella nada más dice: ¿Cómo dice? y no dice lo que tiene que decir. Tiene que soltar un poco el miedo escénico que tiene. La amo y la quiero, yo soy team Yailin por siempre, pero su equipo de trabajo, Carlos y esa gente, que se vayan para la mie%*#… Esa ropa tan fea, no la dejaron moverse”, comentó la fan que entrevistaron al salir del evento.

