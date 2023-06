Tekashi quiere “los papeles” de la retaguardia de Yailin y ella muestra por qué al ritmo de ‘Dueño’

Los cantantes Tekashi 6ix9ine y Lenier Mesa estrenaron el viernes su videoclip del tema ‘Dueño’, una colaboración entre ambos que es parte del más reciente álbum del rapero estadounidense. El lanzamiento encendió las redes porque la modelo es nada más y nada menos que Yailin ‘La Más Viral’.

Hace un par de días 6ix9ine había compartido unas candentes fotos de la ex de Anuel AA ofreciendo mostrar un video muy subido de tono de ella si la canción ‘Pa’ Ti’, colaboración entre el estadounidense y la dominicana, alcanzaba las 30,000,000 reproducciones o 50,000 comentarios en YouTube.

Aunque la condición que él pidió no se logró antes de lo previsto, estrenó su sencillo con Lenier dejando boquiabiertos a muchos con la participación de Yailin como modelo y bailarina en el material audiovisual.

En menos de 24 horas ‘Dueño’ ya alcanzó más de dos millones de vistas en YouTube y en Instagram el fragmento que compartió tiene 9,7 millones de reproducciones.

“Tiene dueño, dicen que ese cul* tiene dueño”, se escucha cantar a Tekashi en el coro de la canción mientras se ve a Yailin en un diminuto bikini moviéndose de manera explícita al ritmo de la canción.

Para dejar claro que él quiere legalmente ese cuerpo el rapero agrega en versos: “Ese cul* tiene dueño y yo quiero los papeles. Yo conozco lo sata y lo put* que tú eres. Tú dame la seña, dime qué tú quieres, a mí no me compares con el bobo que tú quieres”.

“NO EMPATA, Anuel creía que podía humillar a Yailin embarazada y todo iba a volver a la normalidad. Digan lo que digan esa DOMINICANA tiene la cabeza mejor puesta que muchas. VOY A YAILIN”; “Que dirá Anuel ahora le salió su papá, pero a este si lo respeta, no le contesta”; “Anuel haz algo! Tira un tema con bad bunny! Oh con Drake! Pero tienes que hacer algo! No me decepciones” y “Esta chica se presta para las idioteces de estos men, el uno por tusa y este por venganza”, son algunos de los más de 30 mil comentarios en el post del rapero y en su mayoría todos comentan sobre la participación de ‘La Más Viral’ en el clip.

Sigue leyendo:

– Tekashi 69 presume foto de Yailin ‘La Más Viral’ en pose sugerente y ofrece un atrevido video de ella

– Yailin ‘La Más Viral’ le pidió el divorcio a Anuel AA hace meses ¿Él no ha dado repuesta?

– Yailin ‘La Más Viral’ se fue de rumba con Tekashi 69: bailaron una canción de Feid y lanzaron dinero al aire

– Yailin ‘La Más Viral’ habla sin tapujos sobre lo que opina de las fotos Karol G y Feid

– Tekashi 69 confiesa la exorbitante cantidad de dinero que ha gastado en regalos para Yailin ‘La Más Viral’