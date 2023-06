Tekashi 69 presume foto de Yailin ‘La Más Viral’ en pose sugerente y ofrece un atrevido video de ella

El rapero Tekashi 6ix9ine y la cantante Yailin ‘La Más Viral’ siguen compartiendo momentos juntos haciendo más fuertes los rumores de romance entre ellos en medio de la promoción de ‘Pa’ Ti’, la canción que lanzaron juntos hace casi una semana.

En esta oportunidad el estadounidense con orígenes mexicanos publicó una galería con dos fotos un video en Instagram acompañado de la dominicana luciendo un diminuto traje de baño que elevó la temperatura en redes.

En la primera de la foto de la galería se puede ver a ‘La Más Viral’ de pie posando al lado de 6ix9ine; ella con el bikini en color blanco que tenía un top de flores muy atrevido. En la segunda foto se aprecia arrodillada a la influencer mirando hacia arriba, sugiriendo que estaba mirando al rostro a su colega, mientras él le toca la cara a ella.

Por último, aparece un video en el que se ve a Yailin modelando el bikini ante la cámara de Tekashi él dice: “La modelo del video”. Sobre esta frase que se le escuchó decir, en el texto con el que acompañó la publicación escribió que tiene un video de la intérprete de ‘Chivirika’ que puede encender las redes sociales y que solo lo compartirá con algunas condiciones que dejó en su mensaje.

El rapero anunció que, si el video de ‘Pa’ Ti’ llega a las 30,000,000 reproducciones o 50,000 comentarios en YouTube él publicará el atrevido video musical de la trapera.

“Pa Ti gets to 30,000,000 I’m dropping this Music Video OR 50,000 comments and I’ll drop the music video❤️‍🔥It’s just a music video relaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, escribió en su nativo inglés.

¿Son novios?

Aunque en una reciente entrevista juntos en Alofoke Radio Show dijeron que son colegas, sí hablaron de las virtudes como personas que cada uno ve en el otro.

Además, se les ha visto compartiendo y divirtiéndose mucho en los videos que han subido en sus redes sociales mientras pasean diariamente o hacen juegos en la casa donde se estarían hospedando ambos en República Domimicana.

De confirmarse la relación amorosa, sería la primera pareja que tiene Yailin ‘La Más Viral’ luego de su polémica relación con Anuel AA, con quien se casó y se divorció a los pocos meses cuando ella estaba embarazada de su hija Cattleya.

