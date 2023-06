Tekashi 69 confiesa la exorbitante cantidad de dinero que ha gastado en regalos para Yailin ‘La Más Viral’

Hace un par de días Yailin ‘La Más Viral’ y Tekashi 6ix9ine lanzaron una canción juntos titulada: ‘Pa ti’. La colaboración llegó en medio de rumores de un supuesto romance entre ellos, que se han mantenido fuertes por la cercanía que tienen y los lujosos regalos que le ha dado el rapero a la ex de Anuel AA.

La intérprete de ‘Solo Tú Y Yo’ ha presumido durante las últimas semanas carteras y relojes que le regaló el artista estadounidense. Además de una camioneta de la marca Mercedes-Benz que también se presume fue parte de los “regalitos” de 69.

En este sentido, durante una entrevista con Alofoke que les realizaron en medio de la promoción de su nuevo tema, el cantante terminó revelando cuánto ha gastado en comprarle cosas a Yailin para halagarla.

No quería decir la exorbitante cifra

El antiguo amigo de Anuel AA se mostró un poco indispuesto cuando le preguntaron, y con su español un poco deficiente, trató de explicar que no era correcto decir cuánto había gastado y más porque estaba allí ‘La Más Viral’.

Sin embargo, ella inmediatamente lo autorizó a decir sin pelos en la lengua cuánto ha sacado de su bolsillo para ella, fue entonces que él soltó la suma.

“Como 550.000 a 600.000 dólares en regalos”, dijo el rapero que luego agregó que lo ha hecho porque lo ve “como una inversión”.

Por su lado Yailin dijo que todo eso lo pagará ella trabajando: “Él va a sacar eso pa’ tras porque yo se lo voy a pagar con música”.

‘La domi’ también le dio un regalo

En medio de la conversación sobre los regalos, el conductor del programa le preguntó la ex de Anuel AA si no le ha dado ningún detalle a Tekashi y el momento terminó siendo un chiste.

“¿Y tú no le has regalado nada?”, preguntó Alofoke, a lo que el joven sin medir sus palabras dijo: “Ella me lo dio” sin completar qué le había dado. La cara de la dominicana fue un poema y los asistentes en el set estallaron en risa.

Rápidamente él entendió que la frase se prestaba para un doble sentido y agregó: “Ni dije nada, me dio la música”.

Al final no dieron detalles de cuál fue el “regalo” que recibió de ella, pero según él, ya ella le correspondió los halagos.

Yailin y 6ix9ine dejaron claro que no tienen nada como pareja, pero muchos internautas aseguraron que vieron química entre ellos y un especial trato de respeto y admiración del rapero hacia ella.

