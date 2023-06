Conoce las lapidarias frases de la canción de Yailin ‘La Más Viral’ contra Anuel AA

Yailin ‘La Más Viral’ se había mantenido bajo perfil y sin comentar nada que indicara cómo podía estar pasándola luego de que Anuel AA anunciara que se habían separado cuando ella estaba embarazada, pero la dominicana decidió dedicarle una lapidaria canción que dejó a muchos boquiabiertos.

Se trata de ‘Narcisista’ un tema que estrenó el 8 de junio, el día en se cruzaría con el trapero en los Premios Heat 2023.

El sencillo con ritmo de bachata está repleto de indirectas muy directas que al escucharse parece ser un relato de lo que fue la relación con el reguetonero, con el que hasta se casó y tuvo a su hija Cattleya.

La frase más fuerte que usó Yailin fue la propia que identifica a Anuel AA: “real hasta la muerte”.

“Llora, ahora prefiero estar sola. El karma te va’ devolver pa’ atrás. Real hasta la muerte y te volviste na’, te volviste na'”, se escucha cantar a la intérprete de ‘Chivirika’

En parte de la letra Yailin deja claro que no estuvo presente cuando ella lo necesitaba, y como es bien conocido, ellos se separaron mientras ella estaba en la dulce espera.

“No vengas con tu carita de yo no fui, cuando yo te necesitaba tú no estabas ahí, no merecías ni la mitad de lo que yo te di, quisiste parar mi camino, pero yo seguí. Egoísta, mentiroso, narcisista, que ya no estoy en ti, no insistas… En mi película no eres protagonista”, dice parte de la canción.

Por si fuera poco, ‘La Más Viral’ insinuó que la relación de ellos fue un amor mediático con el verso: “Teníamos un amor de redes y televisión”.

La dominicana asegura en la canción que “una serpiente envenenó su corazón de seda”, además reconoce que no fue una buena relación, pero que a él le irá mucho peor por el daño que le causó.

“No lo voy a negar, sé que me fue muy mal, pero te va’ ir peor”, sentencia en una frase.

Hasta el momento de la publicación de esta nota Anuel AA no se ha pronunciado sobre la contundente bachata que lanzó su exesposa.

