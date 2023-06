¿A bordo de la camioneta de Yailin? Tekashi genera revuelo regalando dinero en República Dominicana

El ojo del huracán está posicionado sobre Yailin ‘La Más Viral’ y las sospechas de un romance con el archienemigo de su ex Anuel AA, Tekashi 6ix9ine. Esta vez una actividad que realizó el rapero estadounidense con orígenes latinos, generó otra posible pista.

Hace pocas semanas la cantante dominicana recibió una lujosa camioneta Mercedes Benz en color negra con un puñado de globos de corazón indicando que habría sido un regalo. Muchos internautas comenzaron a especular si se trataba de gesto de Tekashi porque el artista escribió un mensaje dedicado a ella y luego lo borró.

¿Tekashi a bordo de la camioneta de Yailin?

Supuestamente Tekashi se encuentra en Punta Cana, posiblemente para asistir a los ‘Premios Heat’ que se realizarán esta tarde, pero previo al evento salió a las calles del país caribeño a regalar dinero, pero lo que más llamó la atención fue la camioneta en la que lo hizo.

Según una publicación en Instagram del programa de farándula hispano ‘El Gordo y La Flaca’, 6ix9ine fue visto en una zona popular de República Dominicana sobre la lujosa camioneta de ‘La Más Viral’ para regalar dinero a las personas que se encontraban presentes.

En las imágenes difundidas, el rapero estaba en el techo del vehículo tratando de que la gente se calmara para poder repartir el dinero de forma organizada, pero todo se salió de control.

“Locura con @6ix9ine en #PuntaCana 😅 en la yipeta de #yailinlamasviral”, fue el texto con el que ‘El Gordo y La Flaca’ publicó el clip.

¿Anuel lo mandó a sacar de un hotel en Punta Cana?

Yailin es una de las artistas que tendrá participación en un show durante los ‘Premios Heat’ al igual que Anuel AA. La asistencia y presentación de los exesposos ha generado revuelo porque sería la primera vez que asisten a un evento público tras el anuncio de separación y posterior nacimiento de su hija Cattleya.

La cantante e influencer dominicana ensayó este miércoles, día en el que, el mismo programa de farándula, publicó que supuestamente Tekashi se estaba quedando en la misma habitación de hotel que ella y eso tenía molesto a Anuel AA que hasta exigía que lo sacaran del lugar o cancelaría su presentación en el evento.

Sobre si es verdad o mentira que Yailin y Tekashi se encuentran saliendo, los artistas no han dicho nada, así como tampoco Anuel AA que no le tiemble la lengua para lanzar indirectas a sus ex.

Sigue leyendo:

– Yailin ‘La Más Viral’ presume su cinturita en un bikini azul a bordo de un yate

– Yailin La Más Viral presume un lujoso collar de diamantes, ¡de $78,000 dólares!

– Tekashi 6ix9ine le dedica un mensaje en Instagram a Yailin La Más Viral y luego lo borra