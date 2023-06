Yailin La Más Viral arremete contra Anuel AA en su nueva canción: “Narcisista”

La cantante dominicana Yailin La Más viral está en el tope de las noticias del entretenimiento hispano. Esta vez no solo por su triunfo anoche en los Premios Heat 2023, donde debutó junto a Shadow Blow con su canción “Solo Tu y Yo”, sino por su más reciente estreno. La presentación de Yailin La Más Viral y Shadow Blow en los premios heat.🔥

pic.twitter.com/NYbFSoZkDA — chivirika 🫦 (@weloveyouyailin) June 9, 2023

Se trata de su nueva canción llamada “Narcisista”, la cual aprovechó la coyuntura de los Premios Heat 2023 en Punta Cana para lanzarla. La letra de la misma es lapidaria y arremete contra su ex, el también cantante de género urbano, Anuel AA.

A diferencia de lo que se esperaba o se había escuchado en el pasado de la música de Yailin La Más Viral, “Narcisista” es una bachata. Por supuesto, la canción ha generado todo tipo de reacciones tanto para los fans de Yailin como para los de Anuel.

Parte de la letra dice: “No vengas con tu carita de yo no fui, cuando yo te necesitaba tú no estabas ahí, no merecías ni la mitad de lo que yo te di, quisiste parar mi camino pero yo seguí. Egoísta, mentiroso, narcisista, que ya no estoy en ti, no insistas… En mi película no eres protagonista”.

Hace no mucho se había filtrado parte de la letra mientras La Chivirka grababa en el estudio: “Ahora prefiero estar sola. El karma te va a devolver pa’ atrás. Real Hasta La Muerte y te volviste na’, te volviste na’…”. Narcisista Disponible Ya! pic.twitter.com/SMKZzS2oAl— YAILIN LA MÁS VIRAL 💋 (@YailinMusic) June 9, 2023

No se sabe si la pareja se tropezó cara a cara en los Premios Heat. Pero El Gordo y La Flaca aseguró que, al Anuel AA enterarse de que su examigo, Tekashi 6ix9ine, estaba en el mismo hotel que él se hospedaría y que además, se estaría quedando con La Chivirika, el puertorriqueño se molestó muchísimo. Le habría pedido a la producción de Premios Heat que retiraran al rapero del lugar o él no cantaría. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Lo cierto es que Yailin La Más Viral sacó su nuevo tema. Mismo que describe lo que se presume sintió La Chivirika luego de la separación de Anuel AA. Recordemos que se dice que los mismos terminaron por supuestas infidelidades. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Anuel AA ha reconocido haber vivido un oscuro momento después de su terminada con La Bichota, Karol G. Dice estar ahora más tranquilo. Se le ha visto tanto como dos de sus tres hijos, como con las madres de los mismos. Esto justo después de terminar su gira “Las Leyendas Nunca Mueren” en Nueva York. View this post on Instagram A post shared by 🔰LA ALCALDÍA URBANA 🔰 (@promocion_urbanard)

El cantante también se presentó en los Premios Heat. Dedicó unas palabras por el reconocimiento que le otorgaron y fue el encargado de cerrar la gran noche de la música latina. — Anuel AA recibe de la mano de DJ Luian, reconocimiento a su trayectoria en los "Premios Heat" en Cap Cana 🏆🇩🇴 pic.twitter.com/9EPiNhufEk— Anuel Data (@AnuelData) June 9, 2023

